Cuando tomes no tuitees: Moreira Valdés a Felipe Calderón

CIUDAD DE MÉXICO.- Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila, respondió a los mensajes publicados en la cuenta de Twitter del ex Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, en los cuales se señala al coahuilense por presuntos nexos con el narcotráfico.

Ante este mensaje, el ex mandatario de Coahuila, publicó a través de su página de Facebook un video en el cual asegura que las acusaciones hechas recientemente por Calderón son falsas y lo señala como el autor intelectual de la persecución política en su contra, informa Sin Embargo.

“El usurpador”, “El que se robó la presidencia”, “El hombre del crimen”, son sólo algunos de los calificativos usados por Moreira para referirse al panista, a quien además le pide: “Cuando tomes no tuitees”.

En el material de cerca de 9 minutos de duración, el coahuilense apunta que durante el sexenio Calderón Hinojosa fue acusado injustamente de delitos como: enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros; mismos de los fue declarado inocente tanto en México como en España.

“Yo no soy ladrón como tú, tú te robaste la presidencia”, le dice.

Aprovecha el espacio para hacer mención de casos en los cuales familiares del ex Presidente mexicano han admitido tener nexos con el narcotráfico, y hace hincapié en la poca difusión que dichos casos han tenido en México.

El también ex Presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostiene que los nexos con el narco no sólo son propios de los familiares del ex Jefe del Ejecutivo, sino que fue el propio Calderón quien dio protección un miembro del Cártel de los Beltrán Leyva durante su sexenio, y lo invita a hablar sobre ese tema.

“Eres un malandro, borracho y asesino, eso es lo que eres tú”, dice Moreira mientras muestra una serie de documentos con los cuales apoya sus acusaciones.

No perdió oportunidad de mencionar el supuesto alcoholismo del panista, cosa que hace en diferentes ocasiones a lo largo del video, donde además le recomienda pedir ayuda psicológica para tratar sus problemas.

Finaliza su mensaje diciendo: “Ya no tomes, bueno no puedo pedirte eso. Ya no tuitees tarugadas”.