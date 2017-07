La PGR ya investiga a Norberto Rivera por encubrir a pederastas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el exsacerdote Alberto Athié Gallo y Jesús Romero Colín interpusieran una denuncian en contra del Cardenal Norberto Rivera, por presuntamente encubrir a 15 curas pederastas, la Procuraduría General de la República (PGR) aceptó el recurso en cuestión.

Ante ello, la fiscalía federal expuso que abrió una investigación por los hechos que fueron denunciados por los sacerdotes, quienes además acusaron que en su momento “ni el cardenal ni la Arquidiócesis de México informaron” los hechos de los que sí tenían conocimiento, informa SDP noticias.

También te puede interesar: Este es el ‘legado’ que deja Norberto Rivera

El año pasado el cardenal declaró que no ha “protegido absolutamente a ningún pederasta, de hecho aquí en la Arquidiócesis, al menos unos 15 sacerdotes han recibido no solamente el juicio, sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros”.

Los dichos de Rivera Carrera, señaló Athié Gallo, exhiben que “tuvo conocimiento pleno, íntegro e indubitable de la comisión de presuntos hechos ilícitos perpetrados por al menos 15 sacerdotes adscritos a la Arquidiócesis a su cargo”.

Debido a que el cardenal habría incurrido en una injustificada omisión jurídica, es que le resultaría una responsabilidad penal por encubrimiento de hechos que fueron de su conocimiento.

"Nosotros nos abocamos a solicitar a la Secretaría de Gobernación si en algún momento el cardenal Norberto Rivera o la Arquidiócesis de México han informado respecto a esos 15 casos que el cardenal reconoce", destacó el exministro de culto.