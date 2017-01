De acuerdo con el ex secretario de Salud estatal, Juan Antonio Nemi Did, la cifra de fallecimientos fue anormal para la estadística epidemiológica.

El funcionario dijo que fuera del hospital pudieron registrarse más fallecimientos de niños que recibieron falsas quimioterapias. (NTR Zacatecas .com)

Isabel Zamudio/Blanca Valadez/Milenio

XALAPA, Ver.- Si bien los fármacos clonados para el tratamiento de niños con cáncer detectados en 2010 se retiraron y no se “utilizaron” más, entre 2014 y 2015 fallecieron nueve menores en el Centro Estatal de Cancerología (Cecam), de los cuales por lo menos ocho pudieron sobrevivir si hubieran recibido el tratamiento adecuado, afirmó el ex secretario de Salud de Veracruz Juan Antonio Nemi Did.

A esos pacientes no se les atendió “de acuerdo con el protocolo”, y existe la posibilidad de que no se les administraran “los fármacos necesarios, lo que derivó en su fallecimiento, declaró en entrevista con Milenio.

“Murieron nueve niños, una cifra fuera de lo normal para la estadística epidemiológica que se tienen en estos casos.

“Pedimos la información a través de los sistemas de transparencia y la presentamos a un grupo de especialistas oncólogos pediatras, quienes concluyeron que de los nueve, muy probablemente ocho de ellos perecieron porque quizá no recibieron el tratamiento adecuado”, explicó Nemi Did.

“De estas cosas ocurrieron muchas que no pude documentar, porque duré muy poco en el encargo, detalló a Azucena Uresti durante una entrevista para Milenio Televisión.

El ex funcionario mencionó que esa cifra es “tan solo en el centro, porque fuera del hospital, en sus casas, pudieron haber fallecido más”, señaló.

Las investigaciones para determinar quién o quiénes son los responsables de la compra y suministro de supuestas quimioterapias incluyen el número de pacientes que recibieron agua destilada y eso derivó en el fallecimiento de menores e incluso adultos.

Los diputados integrantes de la comisión de Salud del Congreso veracruzano José Kirsh y Cinthia Lobato se pronunciaron porque se castigue con todo el peso de la ley a los responsables y se llegue hasta las últimas consecuencias.

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares asegura que el fármaco para quimioterapia clonado se aplicó, pero Nemi Dib explicó que Laboratorio Roche estudió y concluyó que el lote era falsificado, no se usó. Tampoco, añadió, se aplicaron 70 mil pruebas rápidas para detectar el VIH/Sida que resultaron ser apócrifas.

De estos casos y diversas anomalías, Nemi Dib presentó cerca de 400 denuncias en más de año y medio que estuvo como secretario de salud entre 2013 y 2014.

El ex funcionario externó su preocupación porque después de que fue destituido del cargo por ser “incomodo para la jefa de la mafia en la Secretaría de Salud”, la ahora diputada local y dirigente de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Luisa Angela Soto Maldonado, fallecieron nueve menores enfermos de cáncer.

En su momento solicitó información sobre esos casos, aun cuando ya no era secretario de Salud, porque cuando dejó el cargo recontrataron a Ricardo Sandoval, encargado de las adquisiciones de fármacos apócrifos, a quien Nemi había despedido por incurrir en diversas irregularidades, “como la compra de medicina y ambulancias a precios muy por encima del costo real, así como adquisiciones desproporcionadas y absurdas”.

Incluso, señaló que los diputados locales no tienen más información, ya que en noviembre pasado compareció el entonces secretario de Salud Fernando Benítez Obeso, quien “admitió que había denuncias mías sobre el medicamento clonado, pero no ofreció más información, porque el caso lo tenía la Contraloría General del estado”.

“Hubo investigaciones, pero no se detectó nada”, expresó Pedro Abner Zoloeta Domínguez, médico especialista, quien fuera encargado del área de Patología cuando ocurrió el caso.

Grupo Roche confirmó la alteración: YUNES

En entrevista telefónica, el gobernador veracruzano, Miguel Ángel Yunes, apuntó que el Grupo Roche analizó las muestras y el 26 de mayo de 2011 informó que el fármaco no era de ellos y no contenía el principio activo.

Concluyó que no era un tratamiento de quimioterapia, sino que podía ser cualquier otra cosa como bicarbonato o talco.

Incluso las tintas utilizadas para las cajas no corresponden a las empleadas, según guía de color, así como la tipografía de las leyendas impresas tamaño, espacios y forma.

A pesar de que el caso ocurrió al finales de la administración de Fidel Herrera y en 2011 lo supo Javier Duarte de Ochoa, él mismo no procedió en contra y lo solapó, de allí que presentarán denuncias contra ambos ex mandatario.

Yunes Linares apuntó también que las empresas Especialidades Médicas del Sureste SA de CV suministró ese producto apócrifo y que es propiedad de Beceiro Delfín, familiar del diputado federal Jorge Carvallo Delfín.

Al respecto, el legislador rechazó tener vínculo o interés con dicha empresa.

En su cuenta de Twitter Carvallo señaló: “Niego categóricamente tener vínculos o interés alguno en las empresas farmacéuticas señaladas de clonar medicamentos contra el cáncer”.