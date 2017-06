Revisa si tu banco está entre los peores en atención al cliente

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con el Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (Idatu), de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) BBVA Bancomer fue el banco con peor calificación durante el primer trimestre, además de que el sector en general registra una calificación a la baja desde el tercer trimestre de 2016.

De acuerdo con el portal web Milenio.com, el índice mide el nivel de atención que tienen las instituciones en materia de reclamaciones, ya sea por su comportamiento operativo o por incumplimientos a la ley.

La Comisión reporta que durante el primer trimestre de 2017, cuatro de los siete bancos más importantes del país se encuentran por debajo de la media del Idatu, que es de 8.23 puntos. Se trata de Banco Santander, CitiBanamex, Banorte IXE y BBVA Bancomer.

El titular de la Condusef, Mario DiCostanzo, indicó que las principales fallas del sector está el no emitir una respuesta en tiempo, emitir respuestas incongruentes e incompletas, incumplir con los compromisos de pagos o abonos, diferir audiencias sin benéfico para los usuarios o no acudir a la audiencia, no entregar información y no cumplir con los acuerdos firmados.

Durante el primer trimestre del año, la Condusef realizó 421 mil 739 acciones en defensa de los usuarios, lo que representó 3% más respecto al periodo anterior, es decir 12 mil más.

Del total, 54 de cada 100 reclamaciones que fueron atendidas correspondieron al sector bancario.

Aseguradoras siguen en deuda en atención a usuarios

Respecto al sector asegurador el indicador mostró en el trimestre su calificación más alta, sin embargo el titular dijo que el desempeño continúa siendo menor al de los bancos, con un promedio de 8.03 por ciento.

Tres grupos financieros están por debajo del promedio: Seguros Bancomer, Seguros Banamex y Seguros Banorte.