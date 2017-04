Suegro de Javier Duarte gana $50 millones en la Lotería Nacional

Agencia

Ciudad de México.- Jesús Antonio Macías Yazegey, suegro de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, dijo que no tiene nada que esconder porque la PGR y la fiscalía de Veracruz tienen los documentos de cómo surgieron su fortuna y propiedades.

En su primera aparición pública desde que estalló el escándalo contra su yerno, Macías Yazegey entregó a MILENIO documentación que forma parte de expedientes ministeriales, además de un video donde afirma que ganó un premio de la Lotería Nacional.

En los archivos se detalla cómo fue que obtuvo un premio de 50 millones de pesos a través de la compra de un billete de la Lotería Nacional, correspondiente al sorteo del 31 de diciembre de 2009.

En diciembre de 2016, la PGR dejó de vigilar a Macías Yazegey y a su esposa, Virginia Yazmín Tubilla Letayf; al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Migración retiró la alerta migratoria contra ambos, por lo que pueden salir y entrar al país libremente.

El suegro declaró que en días pasados se enteró de las versiones que, de manera "irónica", cuestionaron el premio de 50 millones de pesos. Sin mencionar nombres, se refirió a la nota que se dio a conocer en Primero Noticias, que conduce Carlos Loret de Mola.

"La Lotería Nacional, como institución de gobierno, sabe que obtuve ese premio de manera legítima; los documentos que lo avalan se encuentran glosados ante las autoridades correspondientes. La propia institución retuvo el impuesto que correspondía.

"Entonces, resulta evidentemente que la ironía no puede estar por encima de las pruebas; el billete fue adquirido a un vendedor autorizado en Coatzacoalcos, Veracruz, en donde vivo desde hace 44 años", declaró a MILENIO.

Respecto a sus propiedades, añadió que todo se encuentra documentado y legalmente autorizado y es del conocimiento de la PGR. En la carpeta de investigación FESP/013/2016/I-04, manifestó que ni una de sus empresas fue constituida con dinero del erario, a través de desvíos, como afirma el mandatario Miguel Ángel Yunes Linares.

Mencionó que "no existe" algún elemento de convicción que justifique la calidad de inculpado, "pues incluso cuando comparecí ante usted no se me informó ningún hecho reprochado", entre ellos, enriquecimiento ilícito