Tengo dos credenciales y al parecer ésta no es: Luis Miranda

México.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Miranda, no pudo emitir su voto en la casilla 1 ubicada en la colonia Electricistas, en Toluca, debido a que no estaba registrado en la lista nominal, "tengo dos credenciales y al parecer ésta no es", dijo.

El Instituto Electoral del Estado de México informó que se reportan 17 mil 863 casillas instaladas y funcionando, lo que equivale al 91.66 por ciento del total. Hasta el momento se reportan 120 incidentes.

El gobernador del estado, Eruviel Ávila, acudió a votar y aseguró que "está garantizada la seguridad en las elecciones".

Informó que, en coordinación con otras corporaciones policías, más de 40 mil elementos de seguridad vigilan la jornada electoral.