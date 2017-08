Patricia Itzá/SIPSE

MÉRIDA, Yucatán.- El titular de la Dirección de Transporte, Humberto Hevia Jiménez, reconoció ayer que el Situr se quedará en anuncios ya que, a casi un año de terminar la administración estatal, el sistema de transporte urbano de Mérida no podrá corregir sus deficiencias pues solo se ha implementado una etapa de las cuatro prometidas para el año 2018.

“Este sistema (Situr) no hay que verlo como de una sola administración, sino que éste gobierno está sentando las bases, fundado en estudios por lo que a través de ellos se está llevando a cabo la implementación de este proyecto” explicó.

Puso de ejemplo a León Guanajuato la cual empezó a implementar hace 10 años un nuevo sistema de transporte, en donde ahora no solo están viendo ese tema si no que está abarcando el tema de movilidad “porque de nada sirve que se solucione el problema de transporte público cuando la ciudadanía se moviliza en otros tipos de medios no solo en el público”.

Reconoció que solo se ha implementado la primera etapa “debido a que se trata de un tema de metodología y estrategia para poder implementar las tres restantes por lo que no se deben establecer fechas fatales”.

Cuando se le cuestionó si con las primeras acciones se ha visto alguna mejora al problema de transporte en la ciudad dijo que es importante trabajar en todas las aristas que el tema incluye ya que se busca más allá de camiones nuevos sino rutas que permitan al ciudadano llegar de manera más rápida a su destino.

Cabe recordar que en el 2015 cuando se comenzó con la implementación del sistema también se dijo que una segunda etapa se implementaría otros seis corredores que atenderían a 200 mil pasajeros, además de la instauración del circuito periférico con el cual se iniciaría un sistema de prepago.

En una tercera se incluirían ocho rutas nuevas y se integraría una tarifa para facilitar un transbordo de todas las rutas conectoras que en ese momento ya se debieron haber sido colocadas. Y en la cuarta etapa se contempla entre otras cosas la creación de un sistema de información digital en tiempo real para el usuario.

Sin embargo, todo lo anterior aún no cuenta con fecha para su establecimiento por lo que cientos de usuarios que utilizan el transporte público seguirán “sufriendo” problemas como pocas unidades, demasiado tiempo de espera entre cada una de ellas entre otras cosas.

Así, cada vez se ve más lejana la posibilidad de que el Sistema Integral del Transporte Urbano (SITUR) se consolide y mejore el problema de movilidad de distancias de los transeúntes en la ciudad de Mérida y su zona metropolitana.

A pesar de que durante la presentación del proyecto en el 2014, el ex Secretario de Gobierno Víctor Caballero Durán, ahora titular de la Segey, informó que se comenzará la implementación en el 2015 y concluirá en el 2018 a casi un año de concluir la administración solo se ha aplicado la primera etapa con la incorporación de 160 unidades cubriendo nuevas rutas y mejorando otras en los cuatro puntos de la ciudad, sin embargo aun le falta cubrir otros puntos como la semaforización inteligente principalmente en la parte de circuito colonias en donde se tiene la mayor carga de usuarios, lo cual hasta el momento no se ha colocado.

También se dijo que durante esta primera parte se iba a repavimentar 250 kilómetros de repavimentación y un 10 por ciento tendría carriles preferentes para el transporte público; todo ello iba a tener un costo inicial de 250 millones de pesos, pero hasta el momento todo lo anterior no se ha cumplido.

Además aún falta la creación de siete corredores que atiendan la demanda de 100 mil pasajeros que a diario utilizan el transporte, los cuales pasaran por los principales sitios de interés como hospitales, escuelas y zonas laborales.