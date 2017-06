Berlusconi es un traidor, afirma capo italiano

Agencia

ROMA.- El mafioso italiano Giuseppe Graviano calificó como “traidor” al ex primer ministro Silvio Berlusconi en una plática con otro recluso interceptada por las autoridades, y cuyo contenido fue incluido como evidencia en el juicio de presunta negociación entre el Estado y la mafia en los años 90.

“Cuando Berlusconi inició (su carrera empresarial) en los años 70, lo hizo con el pie justo, tuvo fortuna y llegó a ser lo que es”, dijo Graviano, de 54 años, en las “escuchas” publicadas este viernes por la prensa italiana, según Notimex.

Graviano también aseveró que Berlusconi le pidió un favor cuando decidió dedicarse a la política y que después lo traicionó.

“Cuando se encontró un partido en 1994, se emborrachó y dijo no poder compartir lo que tenía con quien le ayudó. Tomó distancia y se volvió un traidor”, añadió.

La conversación entre Graviano y su compañero fue grabada entre 2016 y 2017 en las horas de socialización en la cárcel de Ascoli Piceno, en el centro del país, donde el ex "capo" del barrio palermitano de Brancaccio está recluido desde hace casi 25 años.

La transcripción de las pláticas fue depositada este viernes en el juicio que tiene lugar en Palermo, la capital de Sicilia, sobre la presunta negociación del Estado con Cosa Nostra, la mafia siciliana, para que ésta pusiera fin a una ola de atentados a inicios de los años 1990.

Graviano también se quejó de haber pasado 24 años tras las rejas y de tener la familia destruida, mientras Berlusconi, a cuyo bienestar dijo haber contribuido, lo ha “apuñalado” por la espalda.

“A las prostitutas les das dinero todos los meses. Yo he esperado hasta ahora, mientras tú (Berlusconi) me estás haciendo morir en la cárcel sin que yo haya hecho nada”, aseguró.

Según el diario Il Fatto Quotidiano, se trata de 32 conversaciones interceptadas entre marzo de 2016 y abril de 2017, consideradas por los fiscales como elemento de prueba sobre la presunta tratativa entre el Estado y la mafia.

“Al señor Crasto (cornudo) le hago pasar mal la vejez. Pedazo de cornudo que es, eso es lo que eres. Ve a decir cómo es que llegaste al gobierno, que hiciste cosas vergonzosas, injustas”, dijo Graviano en otra de las escuchas refiriéndose una vez más a Berlusconi.

No es la primera vez que el ex primer ministro es acusado de complicidad con la mafia, que lo habría financiado en su fulgurante carrera empresarial y política, incluso a inicios de los años 70, el ex jefe de gobierno empleó al mafioso Vittorio Mangano como caballerango en su villa de Arcore, aunque según diversas fuentes en realidad lo contrató porque la criminalidad organizada había amenazado con secuestrar a sus hijos.

Asimismo, el exsenador Marcello Dell’Utri, brazo derecho de Berlusconi durante décadas, cumple una condena de siete años de cárcel por asociación externa en asociación mafiosa y, según diversas fuentes, habría sido el intermediario entre el ex premier y Cosa Nostra.

Pero, tras conocerse este viernes el contenido de las “escuchas”, el abogado de Berlusconi, Niccoló Ghedini aseguró que las versiones de que su cliente mantuvo contactos con Graviano “carecen de fundamento”.