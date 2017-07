Camioneta arrolla a un grupo de peatones en Los Ángeles

Agencia

Moscú.- Este domingo un coche ha atropellado a un grupo de peatones en el bulevar Pico de Los Ángeles, EE.UU. El incidente ha dejado nueve heridos, ocho de los cuales han sido trasladados al hospital, informa RT.

Según los últimos datos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, uno de los afectados ha sido ingresado en estado crítico, mientras que tres permanecen en estado grave.

Por el momento no está claro si se ha tratado de un accidente o un ataque intencional. El conductor del vehículo permaneció en el lugar de los hechos, precisa NBC Los Angeles.

At least 6 people injured after van plows into crowd in Los Angeles area https://t.co/mHAWK49HQ9 pic.twitter.com/f1feNBKZnU