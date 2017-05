Confirma El Pentágono que sí bombardeó mezquita siria

Agencia

Una investigación interna del Ejército estadounidense ha concluido que sus aviones bombardearon el pasado 16 de marzo un edificio perteneciente al complejo de una mezquita en un área controlada por rebeldes en la provincia siria de Alepo, algo que el Pentágono había rechazado antes categóricamente, informa CNN.

Según distintas estimaciones, entre 38 y 58 personas murieron y varias decenas resultaron heridas en aquel ataque, que supuestamente, sorprendió a los civiles cuando se congregaron con motivo de la oración del viernes, informa RT.

Los aviones estadounidense soltaron dos bombas contra un edificio en una localidad al oeste de la provincia de Alepo, en el que –según el Pentágono– se congregaron milicianos de Al Qaeda. Sin embargo, los residentes locales afirmaron que este edificio formaba parte de la mezquita Omar Ibn al-Jatab.

Pese a las numerosas imágenes que evidenciaban la presencia de cuerpos debajo de los escombros, después del ataque el Pentágono rechazó en marzo que el bombardero hubiera dejado víctimas mortales entre la población civil. Sin embargo, como resultado de una investigación interna, los militares estadounidenses han acabado concluyendo que el edificio servía para fines religiosos.

Las instalaciones religiosas, médicas y educativas no suelen figurar entre los objetivos de los ataques a menos que se confirme que las usan los terroristas. Los militares estadounidenses no revelan si el edificio de la mezquita estaba en una lista de los sitios que no deben ser atacados.