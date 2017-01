Agencias

MILÁN, Italia.- Al menos 30 personas estaban desaparecidas después de que una avalancha sepultara un hotel de montaña en el centro de Italia, según dijeron las autoridades el jueves. La región ha sufrido varios sismos en los últimos meses.

La agencia italiana de Protección Civil dijo estar trabajando para llevar vehículos de rescate al hotel Rigopiano a través de carreteras cubiertas de nieve, para asistir a las primeras labores de rescate iniciadas durante la noche por equipos de rescate alpino. Un rescatista citado por la agencia de noticias ANSA dijo que había víctimas mortales, pero no había detalles disponibles en un primer momento.

De acuerdo con The Associated Press, el alud cubrió el edificio de tres pisos en la región central de Abruzzo el miércoles por la noche, según medios italianos. El hotel se encuentra a unos 45 kilómetros (30 millas) de la ciudad costera de Pescara. Varios sismo sacudieron la región el miércoles, incluyendo uno de magnitud 5.7, pero en un primer momento no estaba claro si los temblores habían provocado la avalancha

Rescatistas de montaña llegaron esquiando al hotel en torno a las 04:00 de la madrugada (03:00 GMT), según SKY TG24. La televisora dijo que por el momento se había evacuado a una víctima.

Imágenes de video mostraban a rescatistas cavando con palas a través de un muro de nieve, y al menos un hombre al que se evacuaba por el camino ya despejado.

Una ambulancia se quedó bloqueada a varios kilómetros del hotel, según SKY, que también dijo que la nevada había sido tan copiosa que las topadoras tenían problemas para despejar el camino al hotel. El establecimiento era un hotel balneario de cuatro estrellas.

Otras imágenes de video difundidas mostraban a rescatistas entrando en el hotel, donde pilas de nieve y escombros habían caído por las escaleras hasta el vestíbulo. El alud derribó los muros exteriores del edificio, y en la grabación de los rescatistas se veía nieve sucia y escombros amontonados en los pasillos del hotel. El video no tenía sonido.

Nadie respondió a los llamados de rescatistas para localizar a sobrevivientes, dijo ANSA citando a los funcionarios.

Un sobreviviente dijo haberse salvado porque había salido a su auto para recoger algo en el momento del alud, indicó ANSA.

El hombre, identificado como Giampaolo Parete, de 38 años, dijo a los médicos que su esposa y sus dos hijos habían quedado sepultados por la avalancha. Dijo que el auto no había quedado enterrado, y esperó allí a los rescatistas.

Algunos huéspedes enviaron mensajes de texto a números de emergencia alertando de que estaban atrapados en el interior, según medios italianos.

"Ayuda, nos morimos de frío", escribió una pareja a los rescatistas, dijo ANSA.

También una persona que había logrado huir escribió a las autoridades. El huésped, identificado por los medios Fabio Salzetta, envió un SMS diciendo que había escapado con un empleado de mantenimiento pero que había otras personas atrapadas en el interior.

Desde el pasado agosto, la montañosa región del centro de Italia ha sufrido varios movimientos telúricos que destruyeron el casco histórico de docenas de pueblos y aldeas. Un letal sismo en agosto mató a casi 300 personas, pero las fuertes réplicas de octubre no causaron víctimas en parte por el desalojo de esas localidades. Además, toda la región registró desde entonces bajas temperaturas y tormentas de nieve, empeorando las condiciones de vida de la ya golpeada población.

Las personas que perdieron sus viviendas en los terremotos anteriores habían sido reubicadas en hoteles de la región, pero no estuvo claro de inmediato quiénes se alojaban en el Rigopiano, ubicado en el Parque Nacional Gran Sasso.

Tras el primer terremoto del miércoles, el hotel indicó en su página de Facebook que sus líneas de teléfono habían quedado fuera de servicio. En las primeras horas tras conocerse el alud, varios usuarios escribieron mensajes pidiendo información sobre el hotel. La empresa había compartido varias fotos de las últimas nevadas, indicando que se trataba de "un martes de ensueño. La nieve nos está dando imágenes espectaculares". El hotel indicó a sus huéspedes que las carreteras aún estaban practicables en automóvil pero requerían neumáticos de nieve o cadenas.