Donald Trump pretende ser reelecto en 2020

Estados Unidos.- Kellyanne Conway, asesora del presidente Donald Trump, informó este domingo que el magnate pretende ejercer el cargo por “dos mandatos”.

“El presidente dice a menudo en público y en privado, George, que él será Presidente durante siete años y medio más, de modo que planea ser un presidente de dos mandatos”, dijo Conway en entrevista con la cadena ABC.

El diario The New York Times indicó que algunos miembros del Partido Republicano han comenzado una “campaña en la sombra” para los comicios de 2020, la cual no contempla a Trump.

Alrededor de 75 republicanos consultados por el periódico indicaron que no ven claro que el magnate se postule para las elecciones de 2020 tras la incertidumbre por la investigación sobre los posibles vínculos de su campaña con Rusia.

“Es vergonzoso y ofensivo para mí, mi familia y todo nuestro equipo”

Por su parte, el vicepresidente Mike Pence rechazó este domingo que haya comenzado a preparar el terreno para su posible candidatura presidencial en 2020 en caso de que Trump no busque la reelección, como aseguró The New York Times.

Pence dijo que el artículo publicado “es vergonzoso y ofensivo para mí, mi familia y todo nuestro equipo”. “Las aseveraciones en este artículo son categóricamente falsas”.

Es inusual que el político haya salido de manera oficial al paso de una versión periodística relacionada con su persona y aseguró que su equipo “concentrará todos nuestros esfuerzos en el avance de la agenda del presidente y verlo que se reelija en 2020”.

Según el artículo, Pence ha establecido un comité para la recaudación de fondos. El llamado Comité Estados Unidos Grande puede aceptar donaciones individuales hasta por 5 mil dólares.

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que el apoyo popular que tiene es más fuerte que nunca, a pesar de un reporte que reveló que algunos republicanos están mirando la contienda presidencial de 2020 sin él.

En una serie de tuits matutinos, el mandatario estadounidense dijo que “la base Trump es mucho más grande y fuerte que nunca antes (a pesar de algunos sondeos falsos de las Noticias Falsas)”. Específicamente criticó al “fracasado @nytimes”.

The New York Times detalló los esfuerzos de algunos republicanos de cara a las elecciones, incluso al vicepresidente Mike Pence, quien a su vez negó querer buscar la presidencia dentro de tres años.