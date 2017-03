Agencias

ITALIA.- Parece imparable el éxodo de inmigrantes africanos hacia Italia procedentes de las costas de Libia. El gobierno italiano lanza nuevamente la alarma porque teme que en este año se batan todos los récords sobre la llegada de prófugos. Los datos que ofrece el ministerio del Interior son dramáticos: En los primeros 73 días del 2017 fueron rescatados 15.852 inmigrantes, que se arriesgaron a hacer la travesía del Mediterráneo desde Libia a pesar de las malas condiciones del mar. Esto supone un 67 % más que en el mismo periodo del año anterior, informa el portal de abc.com.

El gobierno italiano calcula que en este año llegarán a Italia 250.000 prófugos, 70.000 más que en el pasado año. Es una ola que no hay forma de detener y que obligará al gobierno italiano a modificar sus planes de acogida. El proyecto vigente distribuye a los inmigrantes en todo el territorio nacional, aplicando el coeficiente de 2,5 refugiados por mil residentes. Preocupa especialmente el alto número de menores no acompañados: Son 2.230 los que han llegados en los dos primeros meses del año.

Frente a las muchas voces, especialmente por parte de la Liga Norte, que piden con firmeza que se rechacen los inmigrantes, el ministro de Justicia, Andrea Orlando, que disputará a Matteo Renzi la dirección del Partido Democrático en las primarias del 30 de abril, considera prioritario el tema de la inmigración: “Basta de hipocresías. En los próximos decenios Nigeria tendrá 500 millones de habitantes, como toda la Unión Europea. Hablar (en referencia a la Liga Norte) de que se pueden poner muros a la inmigración es una forma de tomar el pelo a la gente. El problema es gestionar este fenómeno y lograr que su impacto sobre nuestra sociedad no tenga efectos negativos”, ha manifestado el ministro Orlando.

Mientras tanto, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) ha acusado a las ONG (organizaciones no gubernamentales) de usar sus naves como taxis para los traficantes de seres humanos. En un informe de Frontex se dice textualmente: “Está claro que las misiones al límite y ocasionalmente dentro de las 12 millas en aguas de Libia tienen consecuencias no deseadas”. Es decir, Frontex considera que, sin pretenderlo, las ONG facilitan la actuación criminal de los traficantes de seres humanos, porque estos cargan de inmigrantes las pateras hasta lo inverosímil, los mandan al mar sin agua para beber, sin carburante y sin chalecos salvavidas, sabiendo que poco después serán rescatados por las ONG. El director de Frontex, Fabrice Leggeri, se ha lamentado: “Las ONG no colaboran con nosotros”.

Entre las naves de las organizaciones no gubernamentales y las militares de Frontex hay una diferencia fundamental: La misión militar europea salva a los inmigrantes, pero después hunde o destruye las pateras o lanchas neumáticas, además de identificar a los traficantes y entregarlos a las autoridades italianas. En cambio, los voluntarios de las ONG, dado que no son policías o militares, no hunden las pateras, que a menudo son recuperadas luego por los traficantes.