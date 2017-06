Reportan otro gran incendio en el centro de Londres

Agencia

Londres.- En el centro de Londres se ha declarado un gran incendio que ha dejado una oscura humareda sobre la capital británica.

Se informa de que el fuego empezó en una calle cerca de Piccadilly Circus. Varios camiones de bomberos están actualmente en el lugar de los hechos, informe el portal RT.

En las redes sociales los testigos informan de un fuerte olor a humo, informa 'Daily Star'. De momento se desconocen más detalles sobre lo ocurrido.

#BREAKING: Here are some photos of the fire in the Piccadilly/Soho area of London. (Photos by @OliverSmithEU & @FezReports) pic.twitter.com/bd7gxpUgfv