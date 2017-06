¿Cómo vivir en el paraíso y trabajar poco?

Agencia

¿A quién no le gustaría vivir en algún lugar maravilloso en el extranjero y trabajar no más de 10 horas a la semana?

Kathleen Peddicord, escritora y creadora del portal 'Live and Invest Overseas' ('Vivir e invertir en el extranjero') ha redactado una lista de lugares por todo el mundo en los que se puede trabajar por medio de Internet y llevar una vida cómoda y desahogada, publica el portal de noticias RT.

También te puede interesar: ¿Quieres viajar pero no sabes a dónde ir? Ve estos videos

"Usted no encontrará empleo en estos lugares (por lo menos no lo encontrará fácilmente), pero no lo necesita", arranca la escritora, que califica su propuesta como el reto de "asumir el control de su destino" con "su propio negocio".

Peddicord se refiere a los tipos de negocios que se pueden gestionar con ayuda de "la tecnología del siglo XXI", es decir, con la ayuda del Internet, como escribir sobre viajes o trabajar como fotógrafo, diseñador web o profesor virtual. A continuación, Peddicord presenta su lista de "mejores lugares para dirigir un negocio desde su portátil".

Asimismo, la escritora subraya que si no eres capaz de elegir uno solo de estos nueve destinos, no debe preocuparse, ya que es posible probar todos "uno detrás de otro", abandonando el país una vez se le acabe el visado turístico para explorar nuevos destinos.

Abruzos (Italia)

Aunque Toscana es uno de los lugares más famosos en Italia, la escritora propone un variante "mucho más asequible": los Abruzos. Una pareja puede vivir aquí con un sueldo de mil 500 dólares al mes o incluso menos, asegura Peddicord. Según ella, es posible comprar un inmueble de segunda mano por 6 mil dólares. Enclavada en una zona rural y tradicional, esta región forma parte de "la Italia de verdad", asegura la escritora. Sin embargo, también existe alguna desventaja, como, por ejemplo, la necesidad de aprender italiano.

Playa del Carmen (México)

Con sus blancas arenas, Playa del Carmen, ubicada en la costa caribeña de México, es el lugar de residencia de más de 10 mil expatriados provenientes de Europa y de países latinoamericanos de todas edades, afirma Peddicord, que asegura que con mil 500 dólares al mes es posible vivir en este precioso lugar, incluido el alquiler.

Cuenca (Ecuador)

Declarado Patrimonio mundial de la UNESCO, este lugar destaca por su insólita arquitectura, su clima favorable y su abundancia de frutas a precio muy asequible. Un almuerzo local puede costar unos dos dólares, recuerda Peddicord. El alquiler en Cuenca asciende a unos 300-400 dólares al mes y una pareja podría vivir aquí con un ingreso mensual de unos mil dólares. Este lugar también es muy popular entre los expatriados, recalca la escritora.

Cali (Colombia)

La seguridad y un buen clima durante casi todo el año son los rasgos más destacables del pintoresco municipio colombiano Santiago de Cali, donde se puede vivir cómodamente sin necesidad de coche, asegura la escritora. Según ella, todo aquí es asequible o barato, pudiéndose comprar una vivienda por menos de 100 mil dólares.

George Town (Malasia)

En este lugar la lengua no será un inconveniente, ya que el uso del inglés en esta excolonia británica es muy común. La mezcla de diferentes culturas y de las tradiciones de países como China, la India o Reino Unido es otro rasgo positivo que destaca la escritora. George Town es uno de los lugares más asequibles del mundo para llevar una vida interesante con unos mil 200 dólares al mes. La única desventaja, según Peddicord, es el clima local, que es bastante húmedo y caluroso.

Pedasí (Panamá)

Panamá, uno de los mercados con mayor ritmo de crecimiento en esta región, goza de "una asistencia médica del primer mundo por el precio del tercer mundo", recuerda la escritora. Sin embargo, Peddicord destaca que resulta más asequible vivir más lejos de la capital. Por ejemplo, en Pedasí, ubicado a cuatro horas de Panamá, usted solo necesitará mil 200 dólares al mes para vivir, alquiler incluido.

Fortaleza (Brasil)

Este lugar combina playas de aguas cálidas con una vida nocturna activa, un clima excelente y una cocina sabrosa pero no muy cara. Sorprendentemente, para vivir en este lugar solo se requieren unos 650 dólares (el precio del alquiler mensual de un piso de dos habitaciones cerca del océano), asegura la escritora.

Creta (Grecia)

Para vivir en la radiante isla griega de Creta, con restos de su antigua civilización, playas y comida mediterráneas maravillosas, se necesita un presupuesto mensual de mil dólares, sin incluir el alquiler, destaca Peddicord. Un piso con dos habitaciones cuesta en la isla unos 700 dólares al mes.