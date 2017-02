Agencias

BOGOTÁ, Colombia.- La Fiscalía de Colombia afirmó el martes que el presidente Juan Manuel Santos habría recibido dinero ligado a Odebrecht durante la campaña para su reelección en 2014.

El organismo señaló en un comunicado que el exlegislador Otto Bula presuntamente entregó un millón de dólares.

Él está detenido en Colombia por haber recibido 4.6 millones de sobornos de la firma brasileña, publica The Associated Press.

El Consejo Nacional Electoral, la máxima autoridad electoral del país, deberá definir si el presidente incurrió o no en delito, en el caso de que se demuestre la información de la Fiscalía.

Bula, detenido el pasado 14 de enero, está vinculado con los millonarios sobornos que se desviaron para los contratos para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, en la Ruta del Sol Tramo Dos.

En los últimos días, el ex senador entregó a las autoridades 14 nombres de funcionarios colombianos salpicados en la causa. Adelantó que hay ex ministros, altos funcionarios y ex funcionarios del Estado, políticos, abogados, ex miembros de campañas políticas, y personajes cercanos a la rama judicial.

El dato

También conocida en Brasil por Petrolão, la operación Lava Jato es una investigación de corrupción llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil.

La Operación se hizo pública el 17 de marzo de 2014, con el cumplimiento de más de una centena de citaciones en busca de prisión temporal, preventivas y conducción coercitiva, teniendo como objetivo investigar un esquema de lavado de dinero sospechoso de mover más de 10 mil millones de reales brasileños.

Es considerado por la Policía Federal como la mayor investigación de corrupción de la historia de Brasil.