Reportan disparos en el hotel Wyndham en Dallas

Agencia

Dallas.- La policía de Dallas reportó un posible disparador activo en el hotel Wyndham Dallas Suites. El hotel ha sido evacuado, informa Noticias del Este de Texas.

Autoridades respondieron a una llamada al hotel alrededor de las 2:30 p.m. CT y están esperando la llegada del equipo SWAT, de acuerdo a un reportero local en la escena.

También te puede interesar: Se registra un tiroteo en un distrito de Francia

Un reportero de WFAA escribió por medio de twitter que un hombre estaba actuando de manera rara afuera de un cuarto de hotel, y después se escucharon disparos dentro de ese cuarto.

Initial information is that a man was acting oddly outside of a hotel room. shots were heard inside the room.