Estados Unidos.- Dos adolescentes de una ciudad del estado de Massachussets en Estados Unidos fueron arrestadas por la policía local, luego meter a un bebé de ocho meses en un refrigerador para luego subir el video a Snapchat, indicó El Comercio en su portal.

Una de las menores es prima del lactante y estaba a cargo de su cuidado. Tras difundir el registro en esa red social, usuarios alertaron a la policía de Swampscott, quienes acudieron a comprobar lo sucedido.

De acuerdo al portavoz de la Oficina del Fiscal del Distrito de Essex, Steve O'Connell, en el video se observa a una niña llorando antes de ser introducida dentro de un congelador por una de las adolescentes mientras se está riendo.

Una vez en el interior del electrodoméstico, el bebé continúa llorando cuando las adolescente cierran la puerta del refrigerador. Aunque se desconoce cuánto tiempo permaneció la niña de 8 meses, las autoridades han asegurado que no sufrió daño.

Las menores fueron arrestadas y acusadas de poner en peligro al niño y por agresión con un arma peligrosa, señaló O'Connell. Ambas fueron juzgadas en la corte juvenil de Salem, pero se desconoce si permanecen bajo custodia o si salieron bajo fianza.

Tras conocer los hechos, la madre de la niña se mostró horrorizada por lo que le hizo su sobrina a su hija. "Sé que no haría daño a mi hija y que no fueron sus intenciones, creo que fue una tontería, una estupidez", dijo, junto con subrayar que "no volveré a dejar a mis hijos con mi sobrina o sus amigos nunca más".