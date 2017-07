Miss de Ucrania graba su propia muerte

Agencia

Ucrania.- Hasta poco antes de su muerte, Sofia Magerko (16), la nueva "miss" de la ciudad de Izyum, en Ucrania, se sentía halagada de poder mostrarse como una reina de belleza en las redes sociales. Aunque, en sus momentos finales, Instagram acabó por ser su peor aliado, publicó El Mundo en su sitio web.

Tras una noche de fiesta, alcohol y excesos, Magerko decidió transmitir en vivo, mientras bebía sobre su BMW, junto a su amiga Dasha Medvedeva (24), que conducía el coche. Pese a ello, lo que en principio parecía ser una buena idea, se convirtió en una pesadilla, cuando las jóvenes miraron a la cámara, lo que las llevó a perder el control y estrellarse contra un poste.

Esta semana, numerosos medios internacionales, como el Daily Mail o The Sun, se hicieron eco de la muerte de la Miss Izyum 2017 Sofia Magerko y quien podría haber haber sido su novia, Dasha Medvedeva, después de que el vídeo -donde se aprecia claramente su muerte- se volviera viral en Twitter.

En una grabación de medio minuto, Sofia y Dasha combinan el alcohol y el exceso de velocidad. En una primera instancia, la "miss" muestra cómo bebe de una botella de champán y, a su vez, también retrata cómo Dasha conduce bailando. Pero todo cambia a los 27 segundos, cuando sus gritos dan a entender que algo ha ocurrido. Acto seguido, se produce un silencio profundo y la cámara queda sumida en la oscuridad.

De acuerdo con los informes policiales, Dasha sobrevivió al choque. No obstante, el impacto fue tan fuerte que falleció camino al hospital. Sin embargo, Sofia no corrió con la misma suerte, y -según el informe forense- falleció al instante. Por el momento, la familia no se ha manifestado en la cuenta de siete mil seguidores que Sofia mantenía en Instagram.

Aunque muchos de sus seguidores sí han recordado su carisma en sus numerosas fotografías que siempre solían realizarse de noche y en discotecas. Así también otros han preferido rememorar que, dentro del mismo vídeo, la chica mencionó "estar disfrutando de la vida"...