Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Un conflicto entre particulares detiene la apertura de la nueva ventana al mar, situado en el camino de Punta Beté, por lo que cerca de 2.5 millones de pesos que se invirtieron para su habilitación, están estancados.

William Conrado Alarcón, director general de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Solidaridad, comentó que será en enero próximo cuando se reúnan con los particulares, nuevamente, para llegar a un acuerdo.

“Tenemos un asunto entre particulares que no hemos podido resolver; nos tendremos que ir a tribunales"

“Tenemos un asunto entre particulares que no hemos podido resolver y como van las cosas nos tendremos que ir a tribunales, no es tan fácil, pues no todo el Ayuntamiento lo puede resolver, pues llevan años con el tema de tenencia de la tierra y este es uno de ellos. Ya lo analizamos y no podemos llegar a acuerdos pues los particulares están con ánimos muy elevados, estamos proponiendo que se ventile al área jurídica”, explicó Conrado Alarcón.

Aunque no dijo quiénes son los interesados en el pleito, el acceso está entre la UMA La Vereda Xcalacoco y el hotel H10 Montecarlo; antes de renunciar como presidente municipal, Mauricio Góngora Escalante hizo un recorrido en el lugar alegando que estaba listo para ser usado por el público.

De acuerdo con lo informado, al interior de las instalaciones del punto donde se construye el hotel Montecarlo H10, se edificó un acceso en forma de rampa, en el que se invirtió alrededor de 2.5 millones de pesos provenientes del Ayuntamiento y particulares.

Caos y contaminación

Antes de que Mauricio Góngora dejara el cargo para ser candidato a la gubernatura, había adelantado que en Semana Santa de este año, el acceso sería puesto en marcha, sin embargo, no sucedió.

Este acceso busca ser el segundo de su tipo en la parte norte de Playa del Carmen, donde únicamente hay una ventana al mar y se trata del que se sitúa en Xcalacoco, que sirve como entrada a la playa para cerca de 10 conjuntos habitacionales.

Por otro lado, pobladores señalan que desde que se comenzó la construcción del hotel Montecarlo H10, el proceso de edificación ha traído caos vial y contaminación en el camino a Punta Beté.