Verónica Fajardo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los programas de atención a madres adolescentes no funcionaban porque no se aplicaban de manera integral para resolver esta problemática, actualmente se apoya a la mamá adolescente no sólo con pañales y leche sino que se les hace del conocimiento de que utilicen un método anticonceptivo para que no vuelvan embarazarse, señaló la delegada de la zona norte del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), Victoria Macarena Carretero Valdivia.

En el IQM de Cancún se atienden también a los padres de familia para que los programas de apoyo de becas funcionen y que la adolescente evite embarazarse por segunda ocasión, porque las madres se resisten a reconocer que sus hijas ya deben usar algún método anticonceptivo porque ya iniciaron una vida sexual.

También te puede interesar: Previenen en Conalep embarazos y adicciones en alumnos

La manera de atacar el problema del embarazo en las adolescentes es también con los jóvenes varones, porque anteriormente se les hablaba con discursos paternalistas y sólo se les responsabilizaba a las mujeres, al hombre se le evadía esta responsabilidad, las mismas madres eran protectoras de esos varones que no reconocían esta paternidad.

Uno de los temas de mayor prioridad del IQM es darle a la mujer la información adecuada para empoderarlas y que tengan el derecho de su sexualidad, trabajan muy de cerca con la Secretaría de Salud, quien les da el acceso a los métodos anticonceptivos, así como temas de educación sexual.

El DIF aplica el programa de Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (Paidea), la encargada de esa área es Noemí Cohuó Basto, quien señaló que la dependencia les brinda el Seguro Popular para que tengan atención médica, y por otra parte, becas para terminar o empezar sus estudios básicos.

Así como talleres y pláticas de prevención y anticonceptivos para prevenir un segundo

embarazo, infecciones de transmisión sexual también se les brinda la asesoría

psicológica.