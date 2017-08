Buscan apoyar a la familia de la menor abusada y asesinada

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de Playa del Carmen busca que la madre de “Danay” (menor asesinada la semana pasada), acceda a recibir el protocolo de atención psicológica y jurídica para ella y los dos hijos menores que continúan bajo su cuidado.

Esto como parte del seguimiento sobre el caso que estremeció a la ciudadanía hace apenas el jueves pasado, sin embargo, señalan que a pesar del primer acercamiento de la dependencia con dicha familia no se ha podido confirmar su asistencia al apoyo y seguimiento, por lo que se continuarán buscando dar continuidad al contacto, además de vigilar la presencia de situaciones de riesgo.

“Tanto los niños como la familia entera tienen la terapia psicológica en la institución. Esto se realiza por medio de un requerimiento en oficio de parte de la autoridad, obviamente ellos en sus tiempos tienen que asistir y tener la voluntad de poder acudir a nosotros. De acuerdo al código penal, actualmente se le tiene que dar contención a la víctima o a los familiares que existen alrededor de ellos. Ya tuvimos el primer contacto pero será avanzando a sus tiempos”, Teresa de Jesús Villa Velazco, delegada de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia en Solidaridad.

Explicó que ante lo grave de la situación, se ha enviado un monitoreo sistemático de los menores que aún viven con su madre, mediante personal especializado en Psicología del área de Trabajo Social con el objetivo de establecer un diagnóstico situacional o posibles riesgos dentro del actual entorno familiar.

Dio a conocer que en lo que va del año se han logrado concretar al menos 10 casos de abusos infantiles a los que se ha logrado configurar las imputaciones directas con sentencia y que están siendo purgados tras las rejas.

“Villas del Sol, la Colosio y en las invasiones que ahora existen son puntos de mayor riesgo en donde los padres de familia salen a trabajar y no están en casa con los menores. O se quedan solos o bajo el cuidado de personas ajenas que no son familiares y que no brindan los cuidados que deberían”, la delegada local.