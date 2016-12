todo esto pasa no por culpa del gobierno, pasa por culpa de padres que no ponen atención a sus hijos, les importa poco donde están a cualquier hora, regresan borrachos, drogado y el padre dice,

eso chingao mi hijo ya es todo un hombre,

llegan con dinero, una moto o tenis nuevos que sus padres no compraron, pero nunca preguntan de donde lo sacaron. porque no trabajan solo andan de vagos, esto pasa en todas clases sociales, el padre trabaja no tiene tiempo para sus hijos, la madre según ellas nunca le alcanza lo que le dan de quincena y se van a trabajar. Quien cuida sus hijos? nadie, los dejan a la buena del diablo, porque no es a la buena de dios. o acaso el presidente municipal, el gobernador o el presidente del país los mando traer y los enseño a delinquir?

a muchos de nosotros solo nos queda tratar de protegernos de esas malditas ratas que andan delinquiendo por la ciudad.