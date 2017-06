Buscan restauranteros de Calderitas apoyos económicos

Ángel Castilla / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los 30 Restauranteros de la comunidad de Calderitas, ESTÁN a la espera de la apertura de ventanillas del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) para PRESENTAR Proyectos Y acceder a este Recursos de Hasta pesos 50 mil.

Apolinar Gómez Cruz, presidente de la Integradora de Servicios Turísticos de los Restauranteros de Calderitas, DEBIDO INFORMO Que un Las bajas ventas Que se han Registrado En Esta zona turística, UBICADA a 10 Minutos de Chetumal, los Comerciantes de la agrupación recurren al Inadem párr TRATAR Calificar de aire Proyectos para la obtencion de recursos a Fondo Perdido Que Seran Aplicados en Equipamiento e insumos.

“asesorarnos párr Decidimos acercarnos al Instituto Municipal de la Economía Social del Ayuntamiento, conoce los Requisitos Que NECESITAMOS párrafo Poder acceder a este recurso Este Que tanta Falta nos hace”.

DIJO Que el dinero Será utilizado para Equipamiento e insumos , el recurso no Ser PUEDE utilizado en infraestructura, por Lo Que Nuevamente Hizo ONU exhorto a las Autoridades Estatales y municipales Para Que No Se olviden de Calderitas, pues necesitan el impulso en promoción e infraestructura física .

“El Gobierno Tiene Que Tomar en Cuenta una CALDERITAS Para Una Inversión Pública PARA UN Proyecto Mayor de imagen, no quitaremos el dedo del renglón Para Que La Inversión Pueda Llegar Para La Remoción de la infraestructura de los andadores y Zona de playas”.

Gómez Cruz, Preciso que estan a la espera De Una Reunión con Marisol Vanegas Pérez, Secretaria de Turismo Estatal, pues desde el inicio de la Administración real hicieron Entrega de las Naciones Unidas documento en el Que se le INFORMO de las Condiciones of this zona turística, Mismo Que percató en Recorrido un, Pero, Hasta la Fecha la funcionaria no ha Vuelto a la Población.

Por su parte, Aida Cervera Basto directora del Instituto Municipal de la Economía Social (IMES) del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Preciso Que los Restauranteros de CALDERITAS se encuentran en el módulo tres de cinco Que Comprende el curso del Programa de Incubación en Línea .

Requisito Que necesitan cubrir para posteriormente evaluadores del Inadem, de Acuerdo con SUS parametros, aprueben los Proyectos Para Que sean presentados a las ventanillas de la convocatoria del Instituto 2.3, Que se prevé un mar episodios finales de Este mes o Principios de julio.