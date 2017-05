Entregan apoyos a los ganaderos de Morelos

Tony Blanco / SIPSE

JOSÉ MARÍA MORELOS, Q. Roo.- Durante la entrega de apoyos a ganaderos de José María Morelos, Pedro Pérez Díaz titular de la Secretaría de De­sarrollo Agropecuario y Ru­ral (Sedaru), manifestó que el Gobierno del Estado tiene el firme propósito de apoyar a los verdaderos productores y que los recursos lleguen a los que realmente lo necesiten.

En una reunión que sostuvo con los ganaderos, Pérez Díaz hizo le primera entrega de un paquete de 50 rotoplas a los socios del programa Peso por Peso, donde ratificó que siguen encontrado irregularidades de apoyos que supuestamente re­cibieron cientos de campesinos en el quinquenio pasado, y en este caso los productores de Morelos.

Acompañado del presidente de la Asociación de Ganade­ros local, Andrés Flota, subse­cretario de Ganadería, Héctor Peña Fuentes, regidor, Domin­go Flota y los socios ganade­ros, pidió no preocuparse por los apoyos que presuntamente recibieron y que sólo declaren ante los auditores que no fue­ron beneficiados.

“Como Secretaría hemos concluido y existen inconfor­midades. Nuestra responsabi­lidad es informarlo a la gestión pública. Ellos ya hicieron su trabajo y envían la información a la Auditoria Superior del es­tado; ahora están verificando físicamente ejido por ejido y persona por persona, para ver que si realmente lo que dice el documento corresponde a lo que recibió el productor”.

Pérez Díaz dijo ante los ga­naderos que son cientos o miles de casos de presunto fraude, ya que ni en Othón P Blanco, Fe­lipe Carrillo Puerto o Morelos ha salido una firma positiva y todas han sido falsificadas.

La autoridad correspondien­te debe darle seguimiento y po­ner las demandas, al final bus­car a los posibles culpables.

En todos lados donde voy con eso me topo. Por ejemplo, si Andrés aparece que recibió un apoyo de 500 mil pesos de tal proyecto y no es así, que se haga un escrito, lo firma y ponga su huella. Dijo que los campesinos de­fraudados son los menos cul­pables “que no haya preocupa­ción, sólo digan si lo recibieron o no, pero por lo visto nadie fue beneficiado. Ustedes ya firma­ron que no obtuvieron nada”.