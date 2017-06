Alistan más órdenes de aprehensión contra exfuncionarios

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Productos de las pruebas que se han aportado en las tres denuncias penales que la Comuna ha hecho en contra exfuncionarios, a las que se sumarán las que se realicen el próximo mes, se espera que se genere una decena de órdenes de aprehensión contra los expresidentes Mauricio Góngora Escalante y Rafael Castro Castro y quienes se desempeñaron como servidores públicos en la pasada administración.

“En el caso de Solidaridad calculamos cinco o seis (órdenes de aprehensión) de exfuncionarios de primer nivel, y otras cuatro o cinco de exfuncionarios de menor rango”, dijo la presidente municipal, Cristina Torres Gómez.

No obstante, que dos de las tres denuncias ya cumplieron el pasado 14 de junio, seis meses de haberse interpuesto y que no hay acción de la Fiscalía General del Justicia, la edil confió en que se girarán las órdenes de aprehensión e incluso por el cúmulo de pruebas aportadas “nos dará para solicitar que sean aprehendidos y que no enfrenten sus juicios en libertad. Eso lo valorará el juez, si enfrentan procesos en libertad o en un centro de reclusión”.

Las primeras dos denuncias se pusieron el 14 de diciembre y fue por defraudar a la empresa Finmart con 5.1 millones de pesos, y al Infonacot con otros 400 mil pesos, y se acusó de esos ilícitos a Mauricio Góngora Escalante y a Gabriel Castro Cárdenas, presidente y tesorero, y a la exdirectora de Recursos Humanos, Miriam Morán Ramos, respectivamente.

Posteriormente el 1 de abril se interpuso una tercera por servicio públicos “fantasma”, mediante los que se facturaron 200 millones de pesos.

“Consideramos que seguramente en breve tiempo, no sé cuál, se estarán obsequiando las órdenes de aprehensión. Las personas (presuntos culpables) se pueden ir a donde sea. Ya tienen una cierta alerta, pero seguramente están siendo vigilados, y se tienen procedimientos para traerlos de donde sea que pudieran irse. Nadie por muy lejos que se vayan va a quedar fuera del brazo de la justicia”, dijo Torres Gómez, por una eventual fuga de quienes sean culpables de las imputaciones.

En julio estarán presentando algunas denuncias más, que según versiones extraoficiales se trata de tres nuevas y dos ampliaciones de las que se han puesto con anterioridad.

A mediados del próximo mes estaremos presentando nuevas denuncias y ampliaciones de las ya iniciadas, porque de las auditorías que siguen su curso se encontraron elementos que robustecen las denuncias anteriores. Hay diferentes delitos, sobre todo el uso indebido de la función pública y la utilización de recursos públicos para otros fines.

En el caso de la planilla de los municipios, íbamos contra personas que se postulaban para ayuntamientos y que no tenían muchos recursos públicos directo, indirecto sí y están relacionados con los mismos casos de los que ya se presentaron las denuncias, pero no tenían a su cargo el uso de esos recursos públicos. Pero sí hay denuncias que se vinculan por la red de complicidad de los actores políticos que estaban siendo postulados. Monto no hay, pero supera los 100 millones de pesos.