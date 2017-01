Mi padre trabajo durante 8 años en esa empresa transportando personal en esos autobuses la realidad es que los autobuses siempre se les daba servicio a la minima falla no quiero dar a entender que fue la falla del operador pero pudo haber sido cierto lo de la averia alguna persona que ya no le importo darle servicio al autobus algun coordinador de operación que tal ves le valio gorro mandar al taller el camion no lo sabemos esto debe llegar hasta las ultimas consecuencias que realmente se sepa que ocurrió por respeto a las familias dolentes