Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con la renuncia anunciada para este 31 de marzo del auditor superior del estado, Javier Zetina González, tras las presiones políticas que lo acusaban de ser parte del paquete de impunidad que serviría para proteger al exgobernador Roberto Borge Angulo, quien entra en su lugar es el suplente, Hugo Bonilla Iglesias, a quien el pasado 6 de marzo denunciaron por desempeño irregular de la función pública durante 2014 en la administración del entonces presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres; además el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, dice que deberán elegir a un propietario, sin embargo, ese cargo le corresponde al suplente, tal como lo marca la Ley de Auditoría del Estado de Quintana Roo, y Bonilla Iglesias asegura, en entrevista para Novedades Quintana Roo, que asumirá la silla en cuanto le notifique la XV Legislatura o irá al Congreso si no le hablan porque va por el período que abarca la actual administración estatal y promete dar resultados.

Con 39 años de edad, licenciado en contaduría, señala que no le debe nada a nadie y que su participación en el servicio público ha sido por resultados en su trabajo, no por tener padrinos.

¿Hace cuantos años radica en Quintana Roo?

Tengo 37 años viviendo en Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal inicié mi preparación académica hasta nivel secundaria y parte de la prepa, por lo que me considero chetumaleño y quintanarroense como todos los que han venido, luego viajé a Veracruz donde termino la educación media superior y la universidad en 2005, y fui el primero de mi generación en obtener el título.

¿Cómo se inicia su carrera en el servicio público?

Luego vine a la ciudad de Cancún a trabajar auditoría fiscal, donde estuve prácticamente un año y era el último período del exgobernador Joaquín Hendricks Díaz, luego inició la administración de Félix González Canto, y pido una oportunidad en Oficialía Mayor donde permanecí tres años.

Cuando inician las elecciones intermedias para presidentes municipales en Othón P. Blanco, estaba Andrés Ruiz Morcillo, como alcalde y en Solidaridad, Román Quian Alcocer. No conocía a ninguno de los dos, pero toqué la puerta en Chetumal, no se abrió y lo hice en Playa donde fui empleado como director de Normatividad y Control de Evaluación de 2008 a 2011.

Fue ahí donde inicié contacto con la Aseqroo y la Autoridad Superior de la Federación, solventando observaciones de todo tipo, al término de la administración de Román Quian, toco la puerta de la Secretaría de Hacienda donde me dan la oportunidad por tres años, hasta que viene nuevamente el cambio de alcaldes en el estado.

Me acerco a Cancún, donde mi carta de presentación es el trabajo que hago, los números en recaudación y evaluación, eso me permitió estar en la pasada administración.

¿Cómo se da su participación para ser parte de la Auditoría Superior del Estado?

La convocatoria fue publicada, y decido participar; la verdad es que muchas veces sabemos que pudiera haber una línea, pero me inscribí como todos los demás, creo éramos entre cinco o seis, proceso que se desarrolló en el hotel Royalton, porque había problemas en el Congreso con los ciudadanos.

En esa ocasión llevé mi currículum, cumplía cabalmente todos los requisitos, nos entrevistaron por separado los diputados, al día siguiente presentan una terna en la que apareció mi nombre, posteriormente nos dicen quien es el titular y el suplente.

¿Renunciará al cargo en la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo?

Por razones y circunstancias de la vida aquí estoy, y estoy dispuesto a asumir la titularidad de la Auditoría Superior; soy contador y para cualquier profesionista curricularmente es un sueño hecho realidad.

En un futuro pensaba participar en ese cargo cuando tuviera más edad, pero se da a mis 39 años de edad y yo feliz de la vida.

¿Qué opina de Javier Zetina González?

No tengo el gusto de conocerlo a fondo, la primera vez que lo vi fue el día que nos presentamos en el Royalton, sé que tiene una trayectoria bastante amplia, no soy quien para juzgar sus acciones, la misma ciudadanía está para juzgarlo, mi opinión es que es un contador que merece mi respeto, y si él al final del día manifiesta que recibió presión y amenazas para dejar el cargo es algo preocupante, porque es algo de lo que nos veníamos quejando, y que sufrían quienes pensaban diferente.

¿Hay una denuncia interpuesta en su contra, le impide ocupar el cargo estatal?

Participé en algo legalmente y las circunstancias me pusieron ahí, y si es algo que me corresponde legalmente, por qué voy a renunciar, no tengo porque renunciar.

¿Qué opina de que la sociedad le pide muestras de credibilidad?

La credibilidad me la va a dar el estar sentado en la Auditoría donde tendré toda la autoridad para ejercer las acciones legales y penales para ejercer hacia cualquier funcionario de administraciones anteriores.

Lo que pido es el beneficio de la duda, que confíen en un servidor, quiero dejar en claro que no tengo compromisos más que conmigo mismo, con mi familia soy padre de familia, con la educación que le pueda dejar a mis hijos, y con lo que quiero que pase en este estado, que haya transparencia como se ha manifestado en este gobierno y pido lo mismo a los diputados que se han manifestado en contra de cuentas que no tienen coherencia.

¿Qué pasa con la Cuenta Pública 2014 de Benito Juárez?

Todas esas observaciones que se están diciendo son documentales, porque estábamos en la facturación electrónica que era un requisito y una obligación que los municipios debían hacer, esos recibos se cancelaron pero se sustituyeron con esas facturas. La Cuenta Pública 2014 está solventada, y esa parte es un pliego inicial, donde una de las facultadas de la Aseqroo, es la de dar sanciones, recomendaciones y observaciones, donde el funcionario señalado tiene un plazo, los resultados son públicos y pueden consultarse.

¿Por qué tres años después sacan esto?, entiendo que es un tema político y quieren presionar de esa manera, pido que me dejen trabajar tranquilamente, y sí en el ejercicio de mis funciones no doy resultados, o que vean que solo caliento silla o encubro a alguien, entonces tendrán derecho a sancionarme.

Para juzgar a alguien hay que conocerlo, no tengo cola que me pisen, ni me ando escondiendo, puedo salir a la calle a tomar un café tranquilamente con la frente en alto, y lo puedo decir de todos los lugares en lo que he estado.

Los resultados ahí están, he estado en áreas de solventación como es la contraloría, se solventaron cuentas públicas de ejercicios anteriores, en las áreas que he estado de recaudación ahí están los números.

Un ejemplo es la administración 2013-2016, cuando entre la recaudación era de 360 millones de pesos, era el histórico y cuando salí se recaudaron casi 600 millones de pesos, debido a controles, porque había mucha fuga de dinero.

¿Cuándo y por qué renunció al Ayuntamiento Benito Juárez?

Entre el 25 y 27 de febrero pasado presenté mi renuncia, lo hice por motivos personales, hasta ese momento desconocía todo. Siempre he dicho que Diosito tiene cosas preparadas para mí y lo que va a ser va a ser y no forzare nada.

Una semana después de la renuncia vi las publicaciones, no entendía qué pasaba y luego supe de la renuncia del auditor superior y entendí por donde va el asunto.

¿Qué significa transparencia para usted?

Es importante en la vida pública y personal, si no se es transparente y leal con la forma de pensar, simplemente no hay sentido, hoy en día los ciudadanos la exigen en todos los ámbitos de gobierno.

La he exigido y creo haber sido el único ex director de Ingresos que sancionó a muchos funcionarios que estaban dentro de la Dirección en administraciones anteriores, venían haciendo de esa Dirección un modo de vida, porque cometían irregularidades, denuncié penalmente y ante la contraloría. (Video: Sergio Orozco)