De broma, 80% de llamadas a Cruz Roja

CANCÚN, Q. Roo.- La delegación de la Cruz Roja en Cancún a través del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), reporta en promedio 80% de llamadas de broma, contra 20% de hechos reales, pese al exhortó que emitió la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. Esta situación repercute hasta por 104 mil pesos en gastos de operación de la institución de salvamento.

De acuerdo con Amilcar Manuel Galavíz Aguilar, director general de la Cruz Roja, está práctica repercute directamente en los gastos de operación, asistencia médica y servicios de urgencia, puesto que cada vez que se sale para atender una emergencia se eroga entre mil 200 o mil 300 pesos de su presupuesto.

Actualmente, la delegación de la Cruz Roja cuenta con 12 unidades y 70 paramédicos, entre personal remunerado y voluntariado, que atienden no sólo las llamadas de emergencia a través del C4, sino también por la línea directa con el número 884 1616, motivo por el cual se exhorta a la población a no jugar con el 911, ya que si se requiere la ambulancia en un servicio real u otro punto y no descarta como falsa alarma el reporte la unidad permanece fuera de la base.

“No solamente pagamos nosotros como comunidad los gastos de la ambulancia, sino la persona lesionada en lo que llega el servicio paramédico, en vez de ser atendido en promedio en 7 minutos, se tiene que esperar 15 o 20 minutos”, expresó el titular de la delegación en Cancún.

Según el Centro Nacional de Información, que pertenece al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el informe sobre las estadísticas de llamadas de emergencia del número único 911, publicado el pasado 9 de junio, sólo el primer semestre de 2017 registró 54 millones 800 mil 762 llamadas improcedentes.