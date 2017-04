¡Buena noticia! Manatíes de la Bahía de Chetumal, sin riesgo

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La presencia de metales pesados en los tejidos de los manatíes no representa niveles que afecten o pongan en riesgo la población, pero son focos rojos a los que se necesita poner atención.

Janeth Adriana Padilla Saldívar, técnica académica de Investigación del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), en el departamento de Ecología y Sistemática acuática, informó que en la Bahía de Chetumal, Santuario del Manatí, sobreviven aproximadamente entre 150 a 200 mamíferos y en todo Quintana Roo, unos 300 animales.

“En algunas especies se han detectado metales, si encuentras plomo en los huesos de algún manatí quiere decir que lo adquiere de alguna fuente de contaminación en el ambiente, pero no existe ningún otro factor que indique que mueren por envenenamiento”, indicó.

Agregó que el hecho de que no haya mortandad masiva y los conteos de los manatíes sean números estables, indica que la población todavía está bien, no hay factores que los afecte o lleve a la mortandad, no hay señales de alarma.

Expuso que han existido eventos extraordinarios como la mortandad de peces, en el 2015, en esas ocasiones se determinó que fue una epidemia, no se ha llegado al extremo para declarar que es por la contaminación en la Bahía de Chetumal.

Conservación

Padilla Saldívar indicó que Ecosur está muy vinculado a todas las acciones de conservación y busca el desarrollo sustentable de los proyectos, y el origen del ideal que la Bahía de Chetumal fuera un área protegida que nació en el colegio desde los años 90, y en 1996 se concretó, siempre ha habido muchos proyectos relacionados con el lugar, trabajos pilares para la conservación de las áreas de Quintana Roo.

En el Área Natural Protegida (ANP), el Santuario, habitan aproximadamente 200 manatíes, en las bahías de la Asención y Espíritu Santo, unos 70, y en la zona norte se calcula unos 30; en las costas del país de Belice, sobreviven 500 mamíferos.