Me parece que ciertas personas no conocen la planeación.... es evidente que ahora no esta listo cancún para poder dar servicio de este tipo, pero porque no inician con los procesos de ir adecuando todo lo necesario... no puedes hablar de un servicio que en ciudades como CDMX lleva años implementado y para cuando llegue a cancún sea un servicio obsoleto de 20 años.

Imposible esa forma de pensar y planear