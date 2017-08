Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo.- Reiteran mototaxistas de diversas organizaciones en Puerto Aventuras el reclamo por una pronta solución y regulación por parte la SINTRA estatal a esta actividad, ya que aseguran que no se han cumplido con los acuerdos firmados en el convenio desde el 14 de marzo, del cual no se les ha entregado el duplicado del documento por parte de la oficina gubernamental.

También te puede interesar: Protestan taxistas contra su líder por vender placas

Aseguraron que los representantes de los sindicatos de la CROM, la COR, la CROC, UNTRAC y del sindicato de taxistas “Lázaro Cárdenas del Río” sostienen que la falta de acciones concretas por parte de la autoridad ha ocasionado la operación de 16 mototaxis irregulares o piratas.

Incluso acusaron que estas han sido solapadas por el subdirector de Transporte municipal Jorge Medina Burgos, por lo que dan de plazo por una respuesta de las autoridades estatales hasta el próximo martes, para evitar que regrese la violencia entre los prestadores de este servicio de transporte público.

“Hay riesgos de que resurja la violencia porque la autoridad no ha hecho nada. Nosotros hemos tocado todas las instancias, y mis compañeros no me dejan mentir. Queremos tener respuesta, si no nosotros vamos a hacer lo competente. Este caso debe de intervenir Sintra y si no los sacaremos del mercado (a los piratas). No es justo que tenga que haber sangre para que la autoridad tome cartas en el asunto”, enfatizó Sergio Sosa Puc, secretario general de la UNTRAC a nivel municipal.

Tanto Gilberto Gómez Martínez, delegado de Transporte de la CROC en Puerto Aventuras; como Víctor Manuel Tzib Dzul, presidente de la cooperativa de Mototaxis en la delegación y representante de la COR y Alejandro Mis Tucuch, secretario general de la CROM, coincidieron en señalar que han cumplido con los requerimientos de infraestructura vehicular, seguridad y prevención un nuevo grupos esta convocando a actuar fuera de los acuerdos con las autoridades estatales.

En fotos proporcionadas a esta redacción se observa fuera que en la propiedad de Jorge Medina Burgos, todavía subdirector de Transporte en Solidaridad, hay una lona donde se ofrece integrar a quien se interese en la Federación de Solidaridad Social de Conectividad Urbana y unidades que no cumplen con los parámetros convenidos en un documento firmado ante SINTRA.

Poco después de que terminara la rueda de prensa de los quejosos, el funcionario local Jorge Medina Burgos, comenzó a confrontar y llamar ‘Payasos’ a los representantes sindicales de los mototaxistas de Puerto Aventuras mediante las redes sociales para posteriormente presentarse en el punto del evento señalando que por ley esta actividad no está contemplada en la ley estatal, por lo que no pueden existir ningún tipo de acuerdos con las autoridades.

Negó tener un conflicto de intereses al ser funcionario municipal en activo y haber rentado un local de su propiedad a una nueva asociación reclutadora de mototaxistas.