Autorizaron excederse en altura a 80 edificios

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Suman más de 80 edificios detectados durante el año, que exceden los límites de Reglamento Municipal de Construcción y del Plan Director de Desarrollo de Solidaridad, por lo que se están imponiendo clausuras y sanciones para regularizar dichas obras.

William Conrado Alarcón, director general de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, aseguró que a pesar de las presiones que se han recibido durante la administración municipal, no cederán para realizar modificaciones en las normativas municipales como les ha exigido diverso sectores refiriéndose al Plan de Desarrollo Urbano.

“No es posible ahorita porque no vamos a hacer un PDU a modo, estamos analizando qué necesita realmente Playa por temas de infraestructura y no agarrar a cualquiera que venga con sus intereses personales. Vamos a hacerlo despacio, no es a la hora que ellos quieran, vamos a asesorarnos de gente que no tiene intereses económicos, pero que sí los conocimientos necesarios”, dijo funcionario municipal.

Al respecto, José Ramón Cárdenas González, presidente del Colegio de Ingenieros en el municipio de Solidaridad, reconoció que esta problemática ha permeado la actividad en el primer cuadro de la ciudad, aunque refirió que se está buscando realizar mesas de trabajo intersectoriales, aunque aclaró que los profesionales que representa si están de acuerdo en un crecimiento urbano vertical.

“Es un hecho que las normas vigentes ya tienen al menos 7 años y la dinámica urbana de la ciudad es acelerada. Debemos crear acuerdos que sean sostenibles para la ciudad, pero se deben actualizar los reglamentos municipales y planes de ordenamiento”, dijo el Cárdenas González.

De acuerdo al Reglamento de Construcción del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo vigente, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en 2007 marca en su Artículo 87 que:

“La altura máxima que podrá autorizarse para edificios será aquella que establezcan los Programas Regionales, Planes y Programas Directores, Parciales o Sectoriales de Desarrollo Urbano, correspondientes y aplicables, la cual no podrá ser superior a 12 metros en sus niveles habitables o hasta 13.50 metros, tomando en cuenta cubos de escalera, tinacos o elementos de fachada”.

De acuerdo a Conrado Alarcón, para realizar cualquier adecuación se necesita primero la integración de Aguakán, CAPA, CFE e incluso con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para plantear cualquier tipo de cambio en las densidades o para modificar el Plan de Desarrollo Urbano.

“Los inversionistas serán los últimos en ser llamados para que no haya abusos. Vamos a tratar de ver si podemos bajar la presión de la voracidad de las gentes que vienen a invertir en Playa, pero que no viven en Playa”, dijo el funcionario local.

Desde finales del 2016, Conrado Alarcón advirtió que suspendería el tiempo en que él esté a cargo en el Ayuntamiento, a los Directores Responsables de Obras (DRO) que firmarán licencias de construcción de un número de niveles diferente a los construidos en la realidad, ya que se había detectado la costumbre de autorizarse 3 niveles y aparecían 4, o cuando te daban 4 aparecían 5.