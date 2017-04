Alejandro García/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con la finalidad de sacar provecho y pese a que no está permitido, un puesto ambulante se colocó a un costado del parador fotográfico de playa Delfines, vendiendo llaveros, imanes, encendedores, y portarretratos con la tipografía utilizada para las letras de Cancún.

En este sentido Francisco López Reyes, director general de Turismo del ayuntamiento de Benito Juárez, dijo que hay quienes se han acercado pensando que tienen que solicitar permiso para ponerlas, como ha sucedido en algunos establecimientos como Plaza 28 o algunos otros ubicados sobre la avenida Tulum.

“Estas letras se crearon para crear identidad, el que se reproduzcan no es malo, es promoción, lo que no se debe es comercializar en el lugar, ya que por reglamento no está permitido y las instancias correspondientes deberían de actuar aplicando el mismo”, declaró.

Incluso hay hoteles y una marina que ha colocado estas letras para que los visitantes se tomen la foto del recuerdo, en lo cual no tienen inconveniente, pues recalcó que eso son impactos de promoción en redes sociales.

'No está permitido el ambulantaje'

“No se debe lucrar con bien público, además es una playa certificada Blue Flag, hay que cuidar la imagen y no está permitido el ambulantaje”, señaló.

Ningún criterio dentro de la certificación Blue Flag marca la prohibición del ambulantaje, señaló Christian Solorzano Amezcua, director de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), pero la dependencia a su cargo tiene el objetivo de mantener ese tema tal como está, sin ambulantaje dentro de la zona federal.

“Seguimos luchando con este tema de vendedores ambulantes cabe recalcar que a nosotros nos corresponde la zona federal, y cuidar la imagen de la misma, el ambulantaje es tema de comercio en vía pública”, indicó.

En este sentido agregó que durante Semana Santa se implementará un operativo coordinado para evitar estos temas.

Esta no es la primera ocasión que la autoridad procede contra los ambulantes, pues se informó a este medio que se enviarían inspectores para retirarlos.