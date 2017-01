Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- En un lapso de tres meses, los dueños de mascotas callejeras recibirán sanciones económicas de hasta 100 salarios mínimos (ocho mil cuatro pesos), y encarcelamiento por 36 horas sino resguardan a sus mascotas.

Fidel Cabrera Olivera, director de Salud del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, informó que en Chetumal se estima existen más de 12 mil perros callejeros, el 40% de la población canina que es de 30 mil animales, aproximadamente.

La irresponsabilidad de los dueños, dijo, genera un problema de salud y preocupación por posibles agresiones en la vía pública. “Los animales salen de casa en busca de comida, por eso rompen bolsas de basura y empieza el conflicto entre los vecinos, llaman para solicitar ayuda, cuando llega el camión, en automático todos recogen a los perros y los introducen a su domicilio, lo que dificulta la captura”, comentó.

El también responsable del Centro de Atención Canino municipal, añadió que en promedio por día, atienen cuatro reportes a través de llamadas telefónicas, por “supuestos perros callejeros”.

Inicia campaña de vacunación

Roberto Chan Villarreal, propietario de un can, se le cuestionó sobre qué le parecía la medida del municipio sobre las multas, a lo que respondió: “Es una excelente medida porque así la gente se hará responsable del cuidado de sus mascotas”, sin embargo, al precisarle que existen multas similares para quienes no recogen las eses fecales de sus animales, únicamente se limitó a decir “pues todos hacen los mismo, sacan a sus mascotas y no limpian”.

Cabrera Olivera informó que en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número Uno de la Secretaría Estatal de Salud (Sesa), mañana lunes inician con la campaña de vacunación antirrábica canina y felina en el parque de la colonia Las Américas I; el martes continuarán en las Américas II, en la calle Manuel Sevilla con Pacto Obrero; el miércoles en Las Américas III, en la calle Estados Unidos con Brasilia; el jueves en el domo de la colonia Territorio Federal, y el viernes en la colonia Payo Obispo, en la calle Chablé esquina Faisán.

La dirección de salud del Ayuntamiento capitalino prevé aplicar de manera gratuita 20 mil dosis de vacuna antirrábica durante la campaña.