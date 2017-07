Predio del CREA, de los asegurados por Fiscalía

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los predios de la manzana 29, lotes D-03 y D-04, ubicados en el kilómetros 3.5 del bulevar Kukulcán, son parte de las 21 propiedades aseguradas por la Fiscalía General del Estado (FGE), y la Procuraduría General de la República (PGR), de los que la empresa Caveri, Servicios Inmobiliarios S.A. de C.V. aparece como propietaria.

El aseguramiento consta en la carpeta de investigación FGE/QR/CHE/ESP/12/1/2016, del caso FGE/QR/CHE/OPB/11/4538/2016 que inició la FGE por delitos diversos.

En el Registro Público de la Propiedad, el lote D-03 con clave catastral 501300C02900103000, tiene una superficie de dos mil 162.23 metros cuadrados.

En los movimientos del Folio 326488 (identificación del predio en la institución) la primera inscripción se hizo el 14 de marzo de 2014, el 14 de mayo del mismo año se realizó el Traslativo de dominio (compraventa del inmueble) que realizó el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), del que era titular Claudia Romanillos Villanueva.

El tercer movimiento se realizó el 13 de julio de 2015 con el acta de aclaración y rectificación de firma.

Un cuarto movimiento se registró el 17 de febrero del presente año que fue el primer aseguramiento de bienes por pate e la PGR, un quinto movimiento se registró el pasado 30 de mayo, a las 13 horas, que fue el aseguramiento de bienes que realizó la FGE.

Con el folio 326489 se identifica el lote D-04 con una superficie de cinco mil 702.90 metros cuadrados, y clave catastral 601300C02900104000.

Folio que igual tiene cinco movimientos, el primero se hizo el 14 de marzo de 2014 con la primera inscripción, el 14 de mayo de 2014 realizaron el traslativo de dominio, la acta aclaratoria y rectificación de firma se concretó el 13 de julio de 2015, la PGR aseguró el bien el 17 de febrero de 2017 y la FGE el 30 de mayo de 2017.

“En las denuncias presentadas están en investigación, no basta con hacer denuncia, sino recuperar el bien o monto faltante que no llegó al estado, en eso estamos trabajando y no quitaremos el dedo del renglón”, dijo Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo.

De 1982 a 1991 operó en México el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA), hoy el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), y fue durante la primera década de Cancún que se construyeron las Villas Juveniles del CREA en el lugar antes señalado, a las que jóvenes de todo el país podían acceder a precios bajos para visitar Cancún.

En los tres últimos sexenios estatales de Quintana Roo, los gobernadores iniciaron, maduraron y concretaron la venta de los predios del CREA.

Las Villas del CREA durante muchos años estuvieron en el olvido y fue al final de su administración que Joaquín Hendricks Díaz, anunció el proyecto de crear un hotel escuela de turismo en el lugar, como una extensión de la Universidad del Caribe.



El actual senador Félix González Canto a semanas de dejar el cargo como gobernador, dijo que había acuerdos con una empresa para la construcción del hotel escuela de turismo que sería el Centro Nacional de Capacitación en Alto Turismo (Cenaltur) y un club de playa abierto al público, con inversión del gobierno de Francia.

Con Roberto Borge Angulo se concretó la venta de los predios a particulares muy por debajo de su precio real.

En el tiempo en el que se oficializaba la compraventa de los predios, las autoridades concesionaron el área para clases de windsurfing a deportistas locales, quienes tiempo después fueron retirados y el lugar cerrado.

Otra de las concesiones fue para la Marina Chac Chí para evitar el deterioro de la alberca.