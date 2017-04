Falta de viveros impiden la reforestación en Tulum

Sara Cauich/ SIPSE

TULUM, Q. Roo.- La falta de un vivero donde producir plantas impide por el momento llevar a cabo la reforestación en sitios públicos y se buscan alternativas en tanto logran un espacio donde realizar estas labores, según el director de Ecología municipal, Francisco Chan Chablé.

El Ayuntamiento no cuenta con un predio donde instalar un vivero, razón por la cual tampoco pueden recibir donaciones para realizar la reforestación de áreas públicas. “El Ejercito asignó a Tulum alrededor de cinco mil plantas que no se pueden aceptar por no contar con un espacio para el cuidado de las especies que fueron donadas”, indicó.

Por el momento están realizando gestiones para que algún particular que cuente con tierras pueda hacer un convenio de comodato y permita al ayuntamiento hacer uso de estas especies forestales, agregó.

La superficie necesaria que se prevé es una de media a una hectárea, para alojar esa cantidad de ejemplares donados y que por el momento permanecen en la capital del estado en las instalaciones del vivero de esa institución castrense, añadió Chan Chablé.

Reproducción de plantas

Ninguno de los viveros que operan en la ciudad cuenta con una superficie para realizar la reproducción de plantas, como tampoco disponen de espacio para alojar la donación asignada a Tulum.

Respecto a la reforestación, dijo que será necesario hacerlo porque serán sustituidos árboles como las ceibas que crecen con una raíz enorme y eso está ocasionando ahora la ruptura de camellones, guarniciones y calles.

No se cuenta con recursos para llevar a cabo su trasplante como debe de ser por lo que serán podados. Agregó que en su momento en los camellones fueron colocadas estas plantas pero no tomaron en cuenta las dimensiones que alcanzan.

Aun cuando son plantas de la región, estas deben ser colocadas solo en espacios muy abiertos que no tengan alrededor construcciones que puedan verse afectadas.

La reforestación de espacios públicos tendrá lugar con especies de menor talla como es el ciricote, que además de ser endémico, no alcanza grandes dimensiones.