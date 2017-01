Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Restauranteros exigen reducir en un 50% el costo de la tarjeta de salud para los trabajadores en el manejo de alimentos, que en el sexenio de Roberto Borge Angulo subió de 80 a 250 pesos.

Gustavo Galera Pech, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), en Quintana Roo, informó que en la entidad hay siete mil 400 centros de trabajo en Playa del Carmen-Tulum, Chetumal-Bacalar, Cancún-Isla Mujeres y Cozumel, que emplean a 74 mil personas, quienes cada seis meses pagan 250 pesos por el documento.

También te puede interesar: Restauranteros 'temen' que Cancún tenga mala imagen

“Cada trabajador debe pagar al año 500 pesos, que en suma son 37 millones de pesos. Lo preocupante es que la situación está complicada, porque subió la gasolina, el gas, los precios de insumos, y eso golpea de manera directa a los trabajadores”, indicó.

Además de la reducción del costo de la tarjeta, la cámara empresarial, pretende que tampoco se apliquen multas, ni recargos al mismo documento.

“Si el trabajador no renueva antes de los seis meses, es decir, antes de que pierda vigencia, tiene que pagar 400 pesos"

“Si el trabajador no renueva antes de los seis meses, es decir, antes de que pierda vigencia, tiene que pagar 400 pesos, misma cantidad que paga si llega a perder la tarjeta”, indicó.

Galera Pech expuso que no están en contra del cobro por este rubro, porque le brinda certeza a los propios empresarios, que las personas contratadas gozan de buena salud, no tienen vicios o alguna enfermedad que por el giro del negocio pueda causar algún problema o contagio sanitario. “Lo único que buscamos es que haya un cobro justo, y no excesivo".

La organización realiza el análisis jurídico para evaluar el proceso normativo y la fundamentación del cobro por la tarjeta de salud y esperan poder presentarlo a la Secretaría de Salud, en cuanto la agenda lo permita.

Manuel Aguilar Ortega, subsecretario de Salud en la zona sur, expresó que por cuestión de agenda de la secretaria de Salud la reunión con los representantes de la cámara restaurantera, no podrá efectuarse hasta la siguiente semana.