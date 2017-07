Van tras el ‘origen’ de la declaratoria de Alerta de Género

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con la declaración de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Quintana Roo, ahora la Fiscalía revisará expedientes de delitos contra la mujer de 2012 a la fecha.

“En mi solicitud para la declaración de la Alerta de Género presenté 59 casos de violencia contra la mujer donde 39 caían en feminicidios de acuerdo a las políticas de la Alerta de Género, el que hayan declarado la alerta conforma a nuestras peticiones me da mucho gusto” explicó Eva Aguilar de López, promovente de la declaración de Alerta de Género en Quintana Roo y presidenta del Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo.

El pasado viernes la Secretaría de Gobernación decretó la Alerta de Género para tres municipios de Quintana Roo, esto a raíz que gobiernos estatales anteriores no atendieron el tema y actualmente los plazo se han cumplido.

“Creo que en Quintana Roo no sucederá lo que en otros Estados, porque hay una actitud positiva, el ejecutivo reconoce que se viene arrastrando una problemática, pero lo mejor es que hay comunicación entre sociedad civil y autoridades”, comentó la activista.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), previo a la declaración de la alerta, hizo 11 recomendaciones a Quintana Roo y dio un plazo de seis meses para cumplirse, algunas de las que se han atendido son: La instalación de los Grupos Especializados para la Atención de Violencia familiar y de Género en todo Quintana Roo; el Protocolo de Actuación para la Implementación de órdenes de Protección para mujeres, niños y niñas en el estado ya está en vigor; aunado a que recientemente inició en Benito Juárez el Centro de Justicia para Mujeres, entre otras acciones requeridas.

Ahora con la declaración hay nuevos compromisos para concretar las anteriores observaciones.

“El fundamento de la solicitud fueron los feminicidios y este decreto se hizo en este tenor, algo que es bueno, porque en otros Estados se aprobó la alerta pero no con base a sus peticiones”, declaró Aguilar de López.

Una década de retraso

Para la entrevistada la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene un retraso de 10 años en atención de casos de violencia contra la mujer, lo que destaca que han trabajado de forma irregular.

Violencia Familiar, Violación y Feminicidios son los principales delitos que se cometen en contra de las mujeres.

“En 1998 detecté que no había trabajos a favor de las mujeres y desde esa fecha se creó el Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo, con el que se ha trabajado en favor de la mujer quintanarroense en general, y puedo decir que soy crítica, porque no he recibido ni recibo dinero de las autoridades hasta el momento”, explicó Eva Aguilar.

Reyna Arelly Durán Ovando, regidora en Benito Juárez de la Comisión de Equidad y Género, dijo no estar enterada de que se haya decretado la alerta e indicó que básicamente la habían bloqueado en el tema.

Sin embargo, solicitará una reunión con el presidente municipal para hablar del tema, y que al atender el tema de forma política esta es una de las consecuencias.