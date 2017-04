SEyC deja a profesores en buró de crédito

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Más de siete mil 500 maestros en el estado permanecen en buró de crédito porque la SEyC dejó pagar a terceros institucionales desde 2012 y a la fecha no ha podido ponerse al corriente. El 80 % de los profesores con deudas pertenecen al SNTE, y el resto está distribuido entre el Sitem y Siteqroo.

Cipriano González Zúñiga, secretario Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (Sitem) en Quintana Roo, dijo que los más de 300 docentes afiliados tienen problemas financieros, pero cuatro son graves con requerimientos extrajudiciales, que perdieron sus vehículos, e incluso, un profesor que fue dado de baja del Issste.

Expuso que hace poco sostuvieron una reunión con Marisol Alamilla Betancourt, titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) donde acordaron que los pagos se harán por bloques, la primera regularización de pagos será para 305 docentes.

“Es urgente que se regularice los pagos a terceros instituciones porque los docentes están siendo afectados con diversos trámites de funcionamiento”, indicó.

Por su parte, Luis Echeverría Esquivel, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en Quintana Roo (Siteqroo), dijo que tiene mil 200 afiliados y 30 están en situaciones graves.

“Exigimos que se cumplan con el pago, las autoridades deben de solucionar, no me consta si se desvió o no el recurso, pero sí debemos exigir que se cumplan para que los docentes no se vean más afectados de lo que ya están”, dijo.

Destacó que los maestros del estado cumplieron en tiempo y forma con sus pagos, porque se hacían descuentos vía nomina, pero las pasadas autoridades no cumplieron con pagar a las empresas.

Fermín Pérez Hernández, secretario general de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), reconoció que el pago va muy lento.

De acuerdo con los datos recabados, desde mayo de 2012, cuando Eduardo Patrón Azueta estaba al frente de la SEyC, el Gobierno del Estado dejó de pagar a las financieras los descuentos quincenales que se le hacían a los docentes.

La falta de pago continúo hasta diciembre de 2013, cuando estalló la huelga más grande, de maestros, registrada en la historia de Quintana Roo y derivó en que José Alberto Alonso Ovando, entrara a la Secretaría para sustituir a Sara Latife Ruiz de Chávez.

En marzo de 2014, Alonso Ovando, firmó un convenio con las más de 15 empresas y asumió el compromiso de liquidar el adeudo en un plano de 15 meses, pero de marzo a mayo de 2015 únicamente lograron cubrir el 25 % del adeudo adquirido desde 2012. Los descuentos continuaron a los profesores.

De 510 millones de pesos de deuda que se tenían en 2015, al cierre de 2016, la deuda ascendió a más de 650 millones de pesos.

De acuerdo con el desglose financiero al mes de diciembre de 2016, la deuda era superior a los 650 millones de pesos, de los cuales 501 millones 865 mil 010.68 pesos corresponden a deudas diversas, principalmente con empresas “terceros institucionales”.

Otros 143 millones 292 mil 888.26 pesos refieren a retenciones y contribuciones por pagar, tales como cuotas Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), Impuesto Sobre la Renta (ISR), entre otros.

En tanto, los 10 millones 294 mil 688.61 pesos restantes son cuentas pendientes por pagar a proveedores diversos, con quienes la dependencia estatal tenía convenios de compra venta para el cumplimiento de sus funciones. Además de dos millones 228 mil 065.56 pesos que corresponden a Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo.