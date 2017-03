Taxista les darán prioridad a enfermos

Javier Ortiz / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los taxistas de Chetumal y Bacalar podrán transportar discapacitados, enfermos graves y sus familiares, sin importar de la ciudad que se trate pese a diferencias; quien incurra en gresca, podría perder su concesión, aseveró Alejandro Ramos Hernández, director de Comunicaciones y Transportes del estado.

El funcionario dijo que se llegó a este acuerdo con los dirigentes de ambos sindicatos taxistas bajo ciertas condiciones que garanticen armonía y tranquilidad en el servicio que brindan; lo anterior, luego que el ciudadano Gaudencio Alvarado García entregó un escrito al gobernador Carlos Joaquín González, donde manifestó las dificultades que atraviesa para trasladarse a recibir su diálisis a Chetumal cada dos días.

Dijo que las unidades de Chetumal no lo llevan por temor a represalias y los de Bacalar tampoco lo hacen. “Supongo porque representa trabajo bajarme de la silla de ruedas y viceversa, ya que no tengo quien me ayude”, señala la misiva.

Jair Ramírez Dzib, secretario general del Sindicato de Taxistas “Roberto Borge Angulo” del municipio de Bacalar, señaló que trabajarán el origen-destino y viaje redondo, siempre y cuando pasen a reportarse en ambos casos, en las casetas que se tienen instaladas en las entradas de Chetumal y Bacalar.