Torneo de pesca más antiguo se realizará con o sin apoyo

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- El torneo de pesca más antiguo del Caribe mexicano se realizará con o sin el apoyo del gobierno municipal de Cozumel, anunció José Novelo Salas, presidente del comité organizador de la edición número 46 del Rodeo de Lanchas Mexicanas, del 12 al 14 de mayo.

Novelo Salas salió al paso para echar por tierra los rumores de la cancelación de este evento como ocurriera con el espectáculo Aeroshow Cozumel, que emigró a Cancún por falta de apoyo por parte del municipio.

También te puede interesar: Transportistas buscan mantener el polarizado en sus vehículos

El empresario dio a conocer los avances en la organización de la competencia de pesca deportiva que capta a participantes no solo de México, si no del extranjero.

“Esto no para. Es uno de los eventos de pesca más representativos no solo de Cozumel si no de todo el estado de Quintana Roo”, afirmó para luego destacar que el Rodeo de Lanchas Mexicanas forma parte de la “escalera” de torneos de pesca en la entidad.

Dio a conocer que ya han tenido acercamientos con las autoridades municipales y se ha tocado la puerta de la presidenta municipal, por lo que se espera contar con su apoyo para llevar a cabo este evento.

Recordó que este torneo, que tradicionalmente se celebra luego de las fiestas del poblado de El Cedral, genera una gran derrama económica y ocupación hotelera pues atrae a alrededor de mil 200 personas, esto sin contar con la difusión que se le da al evento y que pone a Cozumel en los reflectores no solo a nivel local, si no internacional.