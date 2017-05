‘Es un insulto que nos hayan pagado esto’ (video)

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Cerca de un centenar de trabajadores del Walmart, de la ‘Cruz de Servicios', iniciaron la semana realizando un paro de labores como protesta, por lo que consideraron bajo pago de utilidades que les hizo este año la transnacional norteamericana.

Ante la incredulidad de clientes y proveedores, las puertas se mantuvieron cerradas en una de las dos tiendas que están ubicadas en Playa del Carmen, bajo esta marca comercial y aunque las pérdidas no se han cuantificado por el cierre, el corporativo aseguró que trabaja con sus asociados para volver a las actividades normales en cuanto sea posible.

El testimonio generalizado de los quejosos, acusó que este 2017 gran parte de los 200 empleados que se dividen en dos turnos para operar la tienda de autoservicio recibió pagos de hasta 2, 5 y 20 pesos a pesar de estar laborando en la empresa desde hace 11 años.

“Yo no sé porque fue, pero es un insulto que nos hayan pagado esto. Estamos molestos y no vamos a trabajar hasta que nos resuelvan la situación, si hacemos un plantón y vamos a mantenernos hasta que sea necesario”, relató uno de los manifestantes ubicados en el acceso de trabajadores exigiendo a los directivos locales escucharan sus demandas y llegar a una solución.

Dicha situación incomodó a más de 10 proveedores; entre los que estuvieron LALA, Bachoco, Bimbo, Crío, Coca-Cola, Pepsi, Corona; quienes tuvieron que regresar sus productos a sus centro de distribución, ya que los trabajadores aseguraron que no abrirían durante toda la jornada, por lo que algunos clientes llegaban para encontrarse con las cortinas cerradas se quejaron.

De manera oficial la tienda argumentó que el pago correspondió a lo que legalmente le toca bajo el esquema administrativo de la empresa y las leyes mexicanas vigentes y que la percepción fue menor porque la entrega de una gratificación voluntaria que se daba en años anteriores fue eliminada este año.

“La empresa realizó el pago de utilidades el 19 de mayo, cumpliendo con lo que se establece en la ley. Estamos dialogando con los asociados para atender sus dudas y explicando que el pago de reparto de utilidades se atendió como en años anteriores. Antes, junto con este pago la empresa daba de manera voluntaria una gratificación extraordinaria y este año no dio, porque la empresa decidió no hacerlo. Los asociados recibieron menos dinero, pero no tiene que ver con el reparto de utilidades”, dijo Antonio Ocaranza, director de comunicación corporativa de Wal-Mart de México y Centroamérica.

Durante enero del pasado 2016, Jo Newbould Warner, director senior de Comunicaciones Internacionales y Medios I Global PR de dicha empresa, daba a conocer que era un hecho el cierre de tiendas en países de Latinoamérica, lo que ocasionaba incertidumbre laboral entre sus empleados locales.

Al respecto, Ocaranza aseguró que dicha situación no afectó a las tiendas de México y que Playa del Carmen es una plaza muy importante en la que les interesa continuar, además de enfatizar que se consideran como una de las principales empresas generadoras de empleos en todo el país con un estimado de 190 mil asociados.

Oficialmente, el corporativo informaba que Walmart operaba dos tiendas en Playa del Carmen, tres en Cancún y una en Chetumal.