¿Quieres viajar y no gastar tanto? ¡Aquí te decimos como!

CIUDAD DE MÉXICO.- Salir de viaje y conocer otro país o cultura no tiene por qué dejarte en bancarrota. Si entre tus planes está viajar pero ves que tus finanzas no te lo permiten, no te preocupes, siempre hay una manera de conocer nuevos lugares sin la necesidad de gastar tanto dinero.

No importa si es al interior de la República o al extranjero, con estos tips te aseguramos que tendrás unas agradables vacaciones sin necesidad de gastarte hasta el último peso de tu cuenta bancaria, informó Milenio.

Por supuesto que para muchos debes dejar de lado un poco de comodidad y lujo, pero valdrá la pena.

Planea con tiempo

Mientras más tiempo tengas entre la compra del boleto de avión y la reservación de habitación, más dinero podrás ahorrar. Sin embargo, uno de los riesgos de esta opción es un cambio en el itinerario de vuelo, pues aunque las aerolíneas te permiten escoger vuelos durante los próximos 10 meses, pueden haber cambios de horarios y escalas.

Para evitar sorpresas, un mes antes de tu fecha de partida confirma no sólo con la aerolínea sino con el hotel que tienen tu reservación lista y vuelve a hacerlo la semana en la que saldrás.

Consulta varias opciones

Puede que hayas visto una súper promoción y, por la emoción, termines comprándo. Más tarde, en otro sitio, te das cuenta que el paquete era más barato y ahora ya no puedes cancelarlo.

Antes de comprar un paquete de viaje, revisa todas tus opciones. Varios sitios de internet ofrecen precios especiales si compras el avión y el hotel. También revisa si te conviene más comprar directamente con la aerolínea que a través de un tercero, pues luego llegan a tener ofertas especiales.

Compara también precios de habitaciones y, si te conviene más, pagar un hostal, hostel o Airbnb.

No te pongas exigente con el hospedaje

Un hotel de cinco estrellas no es la mejor opción cuando se trata de ahorrar dinero. Si no encontraste un paquete que estuviera dentro de tu presupuesto, considera quedarte en un hostal.

Contrario a lo que se piensa, un hostal no es más que un espacio que te ofrece una cama para dormir y baño y cocina compartidas. Algunos ofrecen cuartos privados, pero mientras compartas la habitación con más personas, más económico será. Está la opción de cuartos para puras mujeres, de sólo hombres o viajeros mixtos, elige el que más te convenga.

Una cosa de las que muy rara vez te librarás al momento de hospedarte en un hostal es compartir el baño. Si vas en temporada baja, será bastante ameno, pero cuando es temporada alta, las filas para meterse a las regaderas son enormes. Ten paciencia.

Para encontrar un buen hostal guíate por los que se anuncian en plataformas como Booking o Hostel World. Te recomendamos además llevar un antifaz para dormir y un candado para tu maleta.

Viaja y come como los locales

El costo de los viajes en taxi en muchas ciudades suele ser elevado y corres el riesgo de que se aprovechen de que no conoces la ciudad y te den vueltas sólo para cobrarte de más.

Mejor descarga la aplicación del metro local o City Mapper, que te dirá las rutas en transporte público, tiempo y hasta precio. En algunas ciudades, como Londres, venden pases por día o semanales, que incluyen viajes en metro ilimitados por cierta cantidad y en cierta zona. Pregunta bien antes de comprarlo para evitarte una sorpresa.

En cuanto a la comida, pregunta a la gente de tu hostal los lugares a los que ellos van a comer. Por lo general, están ubicados en el centro de la ciudad o muy cerca de zonas turísticas, así que no tendrás problemas.

Prueba la comida callejera y visita los mercados. Es una manera diferente de aprender sobre la cultura y sociedad de un país.