Ex campeones mundiales como nacionales, comisionados y expertos en el deporte de los puños coincidieron en que Miguel “Alacrán” Berchelt debe ganar por nócaut antes del quinto raund o el triunfo sería para Ferando “Bandido” Vargas para que éste conserve el cinto superpluma avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Para el pleito que será este sábado en Indio, California, ex pugilista y ex titular pluma del CMB Gustavo “Guty” Espadas Espinosa, la pegada de Berchelt lo podría sacar adelante, y como Vargas es un tipo que no deja de tirar golpes, cree que el combate no llegará a su límite pactado.

El ex monarca mosca de la AMB Juan Herrera Marrufo dijo que su corazón está con el “Alacrán”, pero la mayoría de sus peleas las ha teminado antes del límite, ppor lo que si la pelea llega a los 12 asaltos por ahí se le podría escapar el triunfo, toda vez que el “Bandido” es un rival resistente, salvo que explote la dinamita del quintanarroense antes de los 5 primeros rollos.

Juanito dejó en claro que en el boxeo no hay nada escrito y sería bonito que un pugilista de la región conquiste otro cetro, y que los buenos púgiles no necesitan suerte, tienen que estar bien preparados para salir con la diestra en alto.

Al que fuera titular nacional minimosca y ahora manager Jorge Cano Angulo le gustaría que gane Berchelt, pero aseguró que la balanza se inclina a favor de Vargas.

Comentó que le gustaría que gane el “Alacrán”, pero cree que si la riña llega a su límte, el triunfo será para el púgil mexiquense.

El primer quintanarroense en ostentar el cinto mudnial, el pluma del CMB, Rodolfo “Rudy” López, aseguró que su paisano tiene todas las de ganar y hasta por la vía del col,oformo.

El presidente de la Comisión de Boxeo de Mérida, Dr. Santiago Basto Mejía, es de la opinión que será una buena pelea en la que si pasa del sexto raund se las vera difícil el “arácnido”.

Recordó que el de Cancún ha terminado sus combates antes del sexto o quinto episodio, no se le ha visto más, en cambio Vargas es un peleador que siempre está encima del rival desde que suena la campana.

Comentó que Berchelt cuenta con buena pegada, pero su resistencia a los golpes de rivales como el “Bandido” lo tendrán siempre en peligro.

Añadió Basto Mejía que será la “prueba de fuego” para Miguel por lo que espera que regrese a la península con el cinturón.

El ex dirigente de la ComBox de Mérida y actual miembro de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) Víctor Salomón Lixa destacó que Berchelt tiene muchas posibilidades de triunfo hasta el quinto rollo, pero después del sexto hasta pueden noquearlo.

Su explicación es porque no ha visto combatir al cancunense más de 6 episodios y duda de su desempeño en los demás raunds.

Preciso que el “Bandido” cierra fuerte en todos sus pleitos y se ha enfrentado con rivales difíciles y si la riña llega a su límite. el ganador será el del Estado de México.

El experto en boxeo y editor de deportes de MILENIO NOVEDADES, Julio César Amer Alzina, expresó que “la moneda está en el aire” porque tanto Berchelt como Vargas tienen poder en los nudillos pero que Miguel debe cuidarse la quijada porque ante el colombiano Luis Eduardo Flores mostró fragilidad al ser fulminado en el primer asalto en el que ha sido el único revés de su carrera.

Reconoció Amer Alzina que esa situación le sucede a los pugilistas considerados noqueadores y está de acuerdo con los demás que vaticinan que Berchelt debe ganar antes del sexto asalto o la victoria será para Vargas.

En cuanto a nuestra opinión, Berchelt estará la noche del sábado en un “polvorín”, donde sólo lo puede sacar adelante la dinamita de sus puños, porque si el combate se alarga a los 12 asaltos, no habrá otro triunfador que Vargas.