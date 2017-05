Conoce la nueva cámara fotográfica de Sony

Javier López Tazón/Agencia

Estados Unidos.-La Alpha 9 es la última novedad en el catálogo de cámaras profesionales de Sony. Ha llegado por sorpresa. Y es literal. Parece que no lo sabían ni los responsables locales de la compañía. De hecho, había rumores sobre un nuevo equipo, pero no se decidían: unos decían que seria una nueva Alpha 7, otros que no... Al final, han dado el salto.

De acuerdo con el portal El Mundo, los profesionales de la fotografía criticaban a la marca japonesa porque la consideraban lenta a la hora de enfocar sobre todo en deportes. Y ahora los ingenieros de Sony han respondido a la crítica utilizando en parte una tecnología que ya están aplicando en el Xperia XZ Premium.

Un sensor apilado en el que el chip de memoria está fundido al propio sensor, pero en esta ocasión de tamaño completo; lo que se conoce como full frame, es decir, que tiene el mismo tamaño que los negativos de la fotografía analógica: 35 milímetros (en realidad, 36 x 24 mm). La resolución es de 24.2 megapíxeles.

El autofoco también se ha mejorado en velocidad y precisión. Tiene ahora 693 puntos distribuidos por toda la superficie del sensor. Bueno, rectifico: cubren el 93% y el por detección de fase. Reenfoca 60 veces cada segundo para tener la imagen siempre en foco y tiene una velocidad de obturación de 1/32.000. La sensibilidad es algo menor que en otras cámaras profesonales de Sony, pero permite trabajar en condiciones comprometidas con un ISO 204.800.

Para algunos fotógrafos profesionales, las pantallas táctiles son una concesión que apenas aporta. Sin embargo, otros sí la ven útil, por ejemplo a la hora de enfocar un punto determinado de la imagen. Para evitar algunos de los inconvenientes cuando se utiliza pantalla táctil, la que incorpora la A9 se puede configurar para que sólo tenga sensibilidad la mitad de la pantalla, de forma que cuando te lleves la cámara a la cara para ver por el visor electrónico no interactúes al tocarla con la nariz. El visor, de tecnología OLED, es ahora Quad VGA.

El único límite que tiene ahora el disparo en ráfaga (20 imágenes por segundo) es la capacidad de la tarjeta, o de las tarjetas, porque lleva dos bandejas. De hecho, Sony acaba de presentar unas nuevas tarjetas SD con capacidad hasta 128 GB, pero que destacan por la rapidez de escritura (299 MB por segundo) y lectura (300 MB), diez veces más rápidas que lo que permite la conexión Ethernet que monta la Alpha 9.

Mantiene el estabilizador de imagen en cinco ejes, graba vídeo en resolución 4K (en realidad, hasta 6K, aunque reproduce en 4K), ha mejorado la autonomía de la batería, aunque es aconsejable cargar con al menos con una de repuesto y, además, es silenciosa. Es probable que el sonido que escuchamos al disparar en ráfaga sea generado artificialmente. Seleccionando una opción dispara sin que se escuche ruido alguno.