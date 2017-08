Correos electrónicos con emojis son mal vistos en un trabajo

Agencia

MÉXICO.- Si acostumbras usar caritas felices en cada correo electrónico que envías a tus compañeros de trabajo, te aconsejamos dejar de hacerlo, pues de acuerdo con un estudio, esto tiene un impacto negativo en la percepción que tienen de ti, informó el portal Milenio

Investigadores de la Universidad de Amsterdam y las universidades de Haifa y Ben Gurion en Israel demostraron que utilizar emojis (específicamente el de la carita feliz) en comunicaciones formales de trabajo, te hacen quedar como tonto frente a tus compañeros y clientes.

También te puede interesar: ¡Ya puedes crear videos desde LinkedIn!

El estudio publicado en Social Psychological and Personality Science Journal con el nombre The Dark Side of a Smiley, pidió a 549 participantes de 29 países diferentes leer correos de personas desconocidas para determinar la competitividad y calidez del remitente.

Algunos de estos correos incluían emojis de carita feliz que, en lugar de hacer más amigable al remitente, tuvieron un impacto negativo.

Competitividad y amabilidad

En una entrevista con EurekAlert, la doctora Ella Glikson de la Universidad Ben Gurion dijo que "nuestros descubrimientos muestran por primera vez evidencia que, a diferencia de verdaderas sonrisas, los emojis no incrementan la percepción de calidez y en realidad reducen la percepción de aptitud".

"El estudio también encontró que cuando se le pidió a los participantes contestar los correos de manera formal, las respuestas fueron más detalladas e incluían más información que aquellos que incluían una carita", remarcó Glikson.

Por último, el estudio demostró que los participantes pensaron que aquellos correos que incluían emojis eran enviados por mujeres, aunque esto no tuvo relación en las evaluaciones de competitividad y amabilidad.