Madrid, España.- Los iPhone son bien conocidos por su legendaria durabilidad: todavía hay propietarios de los primeros modelos utilizándolos sin mayores problemas. Sin embargo, Apple debe establecer en algún momento algún estímulo definitivo que incite a sus clientes a actualizar el modelo actual, y no precisamente por convicción.

La empresa anunció a bombo y platillo una gran actualización en su plataforma móvil iOS que, incluso, está siendo presentada en su web como “un paso de gigante para el iPhone y una monumental transformación en el iPad”. iOS 11 cuenta con las novedades suficientes como para que el usuario perciba el salto de manera instantánea, informa El País.

Sin embargo, a esta fiesta no está todo el mundo invitado: los propietarios de los iPhone 5, 5c y 4, no podrán actualizar a esta nueva versión; aunque el fabricante no especifica las causas de esta exclusión, se deduce que se trata de una cuestión de rendimiento.

Apple es, con todo, generoso con el usuario con respecto a los plazos: el modelo más reciente en quedarse obsoleto es el iPhone 5c, presentado en el año 2013.

Otro tanto sucederá con los iPad, cuyos modelos de la cuarta generación para abajo, no podrán actualizar a iOS 11. Esta medida dejará a todos aquellos que se hayan hecho con la tableta antes de 2013.

¿Qué pasará ahora con los modelos de iPhone y iPad afectados?

Nada, sus propietarios podrán seguir utilizándolos sin problemas y recibir las actualizaciones de seguridad que vayan surgiendo, pero por descontado, no disfrutarán de las bondades de esta nueva versión.

Para saber si el modelo es compatible o no, bastará con pulsar sobre Ajustes/General/Actualización de software, cuando la nueva versión esté disponible.