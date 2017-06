Agencia

Ciudad de México.- Firefox, uno de los navegadores de escritorio más populares a nivel mundial, se encuentra en serios problemas, de acuerdo con una entrada en el blog de Andreas Gal, quien fue encargado de la Oficina de Desarrollo de Tecnología de la empresa durante siete años.

Hace unas semanas, Mozilla publicó un reporte en el que asegura que el navegador creció su base de usuarios el año pasado. Sin embargo, al citar estadísticas de la consultora StatCounter, se menciona que en realidad disminuyó de 16 a 14.85%, informa Dinero en Imagen.

Los esfuerzos de Firefox por hacerse presente, han sido muchos y no encuentran la forma de competir en el mercado ante Chrome, que rebasa de forma importante al resto, mientras que Safari, aunque ha sido el único navegador que muestra crecimiento, en realidad no puede sobresalir seriamente del resto.

De seguir así, proyecta la desaparición de Mozilla en dos o tres años, a grandes rasgos, la fundación muestra números rojos y el fracaso rotundo de su aplicación para teléfonos móviles, (que se anunció, sería retirada de las tiendas de apps para enfocarse en Desktop), pero en escritorio, tampoco ha funcionado en los últimos años.

El desarrollo de tecnologías para Smartphones significó una fuerte inversión que no redituó para la compañía. “Firefox no va a ningún lado”, asegura el ex directivo, y suma una sentencia severa sobre la pérdida de la visión principal del proyecto: “La visión fundante de Mozilla era construir la red con la creación de un navegador. El proyecto de móvil rompió con esa idea, pues este tipo de aplicaciones son un complemento de Facebook, no un producto”.

Incluso aseguró que la app tuvo un impacto de mercado cercano a 0%.

Actualmente, la mayoría de las personas acceden a internet a través de su teléfono, poco a poco el uso en computadora queda relegado, y el impacto mundial de internet creció gracias a esta posibilidad.

Sin lugar a dudas, Mozilla es uno de los mejores navegadores en servicio actualmente, pero la forma en que navegamos, y nuestras preferencias, pronto podrían provocar su completa extinción.