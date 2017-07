Agencia

Estados Unidos.- Puede que exista un teléfono más barato que el Nokia 3 para la compañía. El Nokia 2 podría estar en el horno, y ya se han filtrado varias de sus especificaciones.

Nokia está que no para en las últimas semanas. Acaban de lanzar sus nuevos smartphones con Android en todo el mundo, y ya se está hablando de los futuros Nokia que están por venir. El que más titulares está acaparando con diferencia es el Nokia 8: el futuro buque insignia de la marca finlandesa, el androidelibre en su portal

Imagen filtrada del siguiente Nokia (Foto: Contexto/Internet)

Pero el Nokia 8 no sería el único teléfono que está en los hornos de Espoo, Finlandia. Nokia también está preparando un teléfono mucho más barato que el Nokia 8, un smartphone que batirá en precio hasta el recién sacado Nokia 3. Estamos hablando del Nokia 2, y ya conocemos algunos detalles filtrados de este futuro dispositivo.

Lo que sí parece más seguro es que el Nokia 2 tendrá un Qualcomm Snapdragon 212 como procesador. También, al ser la versión más inferior, es de esperar que su precio sea inferior a los 150€ que cuesta el Nokia 3. Quizás se quede en las dos cifras y no supere los 99€. Pero no se ha filtrado el precio, así que no dejan de ser conjeturas.